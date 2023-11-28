3 знаки зодіаку, які втратять гроші до кінця листопада

Для деяких знаків зодіаку останні дні листопада виявляться непростими. Астрологи кажуть, що в їхнє життя прийдуть непередбачувані проблеми з фінансами.

Козороги, Стрільці та Близнюки зовсім не готові до такого. Тож цього тижня їм доведеться попрацювати для того, щоб не втратити ще більше грошей, передає 24 Канал.

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Козорог

На жаль, вкінці листопада Козороги попадуться на шахраїв, тому втратять велику суму грошей. Представники цього знаку зодіаку багато працювали протягом всього 2023 року, тож ця ситуація може негативно вплинути на їхній моральний стан.

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Стрілець

Цього тижня Стрільців чекають непередбачувані витрати. Вам доведеться попрощатися з чималою сумою грошей, щоб виручити близьку людину. Адже не зможете відмовити у допомозі. Однак, не переживайте. У вас залишаться кошти на життя.

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Близнюки

Вже скоро з Близнюками станеться дуже неприємна ситуація. Вас можуть пограбувати або обманути. Тому вкінці 2023 року представників цього знаку зодіаку чекають непрості дні.

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