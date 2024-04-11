Зробіть це негайно: у квітні 2 знакам зодіаку треба віддати всі борги

Двом знакам зодіаку варто терміново віддати борги. Зробити це необхідно вже до кінця місяця.

Так, Тельці та Риби, якщо ви брали гроші в борг, настав час їх повертати. Віддайте найближчими днями, пише LifeStyle 24.

До речі Цим знакам зодіаку постійно не вистачає грошей

Телець

Зірки пророкують вам шалений фінансовий успіх. Однак, як заробите кругленьку суму, не викидайте гроші на вітер. Краще терміново віддайте борги.

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Риби

Можливо, ви ще давно взяли в борг, однак, так і не віддали. Те, що людина не тисне, не означає, що можна не повертати. Зробіть це до кінця квітня.

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