Сварки та обман: 3 знаки зодіаку, яких чекає розрив з коханими

Для трьох знаків зодіаку квітень почнеться з непростих зізнань та змін в особистому житті. Астрологи назвали тих, хто втратить другу половинку.

Астрологи попереджають, що на три знаки зодіаку чекають непрості розмови, сльози та розставання. Тельцям, Левам і Водоліям зовсім скоро не пощастить в особистому житті, повідомляє 24 Канал.

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Телець

Планети свідчать, що найближчим часом на Тельців чекає сварка з другою половинкою. Але не варто одразу спалювати всі мости – спробуйте спокійно поговорити про те, що вас турбує. Якщо ж вас не розуміють, краще відпустити.



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Лев

Часто Леви задумуються тільки про себе й можуть забувати про другу половинку та її бажання. Тому не здивуйтеся, якщо ваша кохана або коханий захоче серйозно поговорити. У вас ще є шанс все змінити.



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Водолій

Астрологи повідомляють, що зовсім скоро Водолії залишаться самотніми. Але це не станеться несподівано. Можливо, ви вже помічали холод з боку партнера – є ймовірність, що він вас обманює чи навіть зраджує. Будьте готові з гордістю прийняти виклики долі.



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