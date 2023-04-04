Якщо одним знакам зодіаку у квітні щаститиме, інших чекає не такий щасливий розвиток подій. Астрологи повідомляють, що на Водоліїв, Овнів та Риб чекатиме невдача цього місяця, пише 24 Канал.

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Водолій

У квітні на Водоліїв чекає поганий настрій депресивний стан. Через це всі справи закінчуватимуться невдачами, навіть не розпочавшись. Цим знакам зодіаку варто взяти себе в руки та підбадьорити, щоб не наражати на суцільні невдачі.



Гороскоп для Водоліїв

Риби

Планети прогнозують Рибам сварки та скандали з близькими й друзями, які розчарують і засмутять. Не виключено, що причиною цього можете стати ви самі. Конфлікти можуть стати головними неприємностями у квітні, але цього можна уникнути, якщо бути більш стриманим.



Гороскоп для Риб

Овен

Астрологи прогнозують Овнам неприємності на роботі. Є шанс припуститися помилки, що може вартувати вам посади чи зарплатні. Щоб цього не допустити, навчіться прислухатися до критики та спробуйте навчитися нового.



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