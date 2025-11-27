Цей тиждень сповнений багатьох позитивних транзитів. Вже наприкінці Венера увійде до Стрільця, що одразу вплине на усі знаки зодіаку. Життя стане активнішим та веселішим, а проблеми відпадуть одна за одною, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Your Tango.

Чиє життя зміниться найближчим часом?

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Найближчими днями можуть виникати нові й нові непорозуміння з рідними людьми. Проте важливо не лізти в непотрібні суперечки. Астрологи рекомендують уважно слухати співрозмовників та стежити за своїми словами. Поспішні рішення – явно не найкращий варіант.

Коли Венера нарешті увійде до Стрільця, все почне налагоджуватися. На вас чекатиме відверта розмова з близькими, де ви нарешті порозумієтеся.

Діва

Гороскоп для Дів

Меркурій є планетою-покровителем Дів. І зараз цей зв'язок спричинить величезний хаос у житті. Інколи просто захочеться усе кинути, закритися в кімнаті та взагалі ні з ким не спілкуватися.

Будьте готові, що цього тижня плани можуть змінитися. Ви відчуєте фізичне або розумове перевантаження. Найкращий варіант – просто тихенько пересидіти цей період. Вже на вихідних біла смуга нарешті увійде у ваше життя!

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня Стрільцям потрібно буде проявити мудрість. Проблеми з минулого спровокують певні сумніви у собі. Але ця пригніченість не має вплинути на ваші рішення.

Ретельно розміркуйте над тим, що відбулося у вашому житті упродовж останніх тижнів. Лише холодний розум допоможе знайти ключ до вирішення проблем. Вже наприкінці тижня Стрільці нарешті відчують настільки потрібне полегшення. Усі справи почнуть рухатися вперед значно легше та швидше!