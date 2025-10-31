Астрологи розповіли, яким буде 31 жовтня 2025 року для всіх знаків зодіаку. У когось можуть статися конфлікти, але зорі дають можливість їм запобігти, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 31 жовтня для Овнів

Геловін наближається і вносить свої корективи, дорогі Овни. Тому ранок може початися з легкої плутанини. Інколи здаватиметься, що думки йдуть швидше, ніж ви встигаєте за ними. Але нічого, ближче до вечора ви заспокоїтеся і зможете повністю насолодитися цим магічним вечором.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 31 жовтня для Тельців

Сьогодні краще не залипати у телефоні. Йдіть у люди! Як є можливість потрапити на вечірку з нагоди Геловіну – обов'язково приєднуйтеся. Зміна ролей часто допомагає подивитися на себе з іншого боку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 31 жовтня для Близнюків

Астрологи вважають, що сьогодні ваші плани можуть піти коту під хвіст. Добре це чи погано, але потрібно ставитися до всього по-філософськи. Не завжди все вдасться проконтролювати. Проявіть цього разу гнучкість.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 31 жовтня для Раків

Сьогодні ви можете осягнути дивне відчуття, що перебуваєте ніби десь "між світами". Це гарний момент, щоб задуматися про те, де ви зараз перебуваєте. І обов'язково окресліть свої наміри та цілі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 31 жовтня для Левів

Люди навколо вас сьогодні можуть бути трохи різкими. І, знаєте, не варто агресивно реагувати. Запропонуйте їм цукерочки. Сьогодні ж Геловін.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 31 жовтня для Дів

Сьогодні можуть трапитися певні неприємні події. Але єдине питання – чи зможе це вас взагалі зачепити. Пам'ятайте, що ви сильні. І не варто брати все близько до серця.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 31 жовтня для Терезів

П'ятниця буде сповнена енергією та хаосом. І це завжди весело. В такій атмосфері часто можуть виникнути в голові особливо цікаві ідеї. Не забудьте їх записати. А то вони назавжди зникнуть, як тільки Геловін закінчиться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 31 жовтня для Скорпіонів

Сьогодні вам може здатися, що хтось з інших людей захотів вас принизити. Не спішіть реагувати. Найімовірніше, ця людина просто не змогла чітко висловитися. Не потрібно створювати зайві конфлікти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 31 жовтня для Стрільців

Сьогодні краще нічого нікому не доводити. Люди навколо й так переповнені емоціями. І ця агресивна суміш може перетворитися у справжню бурю. Воно вам треба?

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 31 жовтня для Козорогів

Деякі новини можуть вас збентежити. Але важливо не робити поспішних висновків. Інформація ще неповна. Тому зосередьтесь на тому, аби добре відпочити. Смачно поїжте, прогуляйтеся та ляжте вчасно спати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 31 жовтня для Водоліїв

Геловін готує для вас цікаві сюрпризи. Але важливо, щоб ви були до них готовими. Сьогодні може бути цікаве знайомство, яке переросте у хорошу дружбу або щось навіть більше.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 жовтня для Риб

Зорі роблять вас світлішими та відкритішими. Сьогодні близькі люди потребуватимуть ваше добре слово. Не забудьте його подарувати. Ви зцілите "поранену душу".