До Нового року 4 знакам зодіаку треба подбати про своє здоров'я

Хворіти взимку і не тільки – не найкраща ідея. Частині людей варто бути особливо уважними до свого самопочуття.

Так, Риби, Овен, Рак і Скорпіон подбайте про своє здоров'я. Якщо не зробите цього, є ризик захворіти, пише 24 Канал.

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Риби

Останнім часом ви, ймовірно, почуваєте себе не найкраще. Уникайте зайвого навантаження і завжди знаходьте час для відпочинку.

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Овен

Ви надто багато працюєте. Окрім того, нерідко ігноруєте сигнали свого організму. Подбайте про стан здоров'я. Якщо не зробите цього, зароблені гроші можуть піти на лікування.

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Рак

Уже в листопаді вам варто переглянути свій підхід до харчування. Особливо надмірне споживання вуглеводів і цукру. Додайте у своє життя більше фізичної активності.

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Скорпіон

Найближчими тижнями вам необхідно зосередитися на своєму емоційному стані. Намагайтеся уникнути стресу і знайти свій метод для швидкого розслаблення.

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