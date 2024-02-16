Найближчим часом 2 знакам зодіаку доведеться наважитися на кардинальні зміни
Наступного тижня деяким людям доведеться наважитися на серйозні зміни. Йдеться про представників двох знаків зодіаку.
Так, Терези й Телець, вам варто нарешті наважитися на важливі зміни. Не бійтеся робити крок вперед, це справді потрібно, пише LifeStyle 24.
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Телець
Наприкінці лютого вам доведеться наважитися на серйозний крок. Як би не було страшно, це справді потрібно зробити. Кардинальні зміни підуть на користь. Вірте у власні сили й усе вийде.
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Терези
Ваше життя може кардинально змінитися. Втім, для цього необхідно ухвалити непросте рішення. Подумайте, чого хочете насправді. Дозвольте собі стати по-справжньому щасливими.
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