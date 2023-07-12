Не Діва чи Скорпіон: 4 найкращі подруги за знаком зодіаку

Є кілька знаків зодіаку, представники яких створені для побудови міцної дружби. Жінки, які представляють ці знаки, повністю віддають себе дружбі, ніколи не зрадять та завжди допоможуть.

Левам, Козерогам, Ракам і Близнюкам не потрібно обирати між кар'єрою та дружбою, пише 24 Канал. Це справжні друзі, які завжди радіють перемогам і разом переживають невдачі.

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Лев

Дівчата, які народилися під знаком Лева, вміють дружити, розуміти, але ніколи не нав'язуються. Вони завжди можуть вислухати, щось порадити, але не наполягатимуть, що ви зробили саме так.

Гороскоп для Левів

Козеріг

Вони постійно подорожують, пробують щось нове, не бояться змінювати своє життя. Представники Козегорів хоча й активні, але завжди дуже виважені та розсудливі. У дружбі такі дівчата завжди будуть підтримувати, однак ніколи не обманюватимуть.

Гороскоп для Козерогів

Рак

Раки – ідеальні подруги для творчих особистостей. Вони майстерно згладжують гострі кути та вміють знайти позитив у будь-якій неприємній ситуації.

Гороскоп для Раків

Близнюки

Близнюки є лідерами в дружніх відносинах, але вони не вважають себе зверхніми. Такі подруги з задоволенням організовують спільні дні відпочинку, у складних ситуаціях намагаються розрадити, а коли все добре – щиро веселяться разом з вами. На Близнюків завжди можна покладатися, розраховувати на підтримку та захист.

Гороскоп для Близнюків