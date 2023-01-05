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Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Овнів
Дозвольте собі сьогодні вирватися з рутини та почати жити трохи по-іншому. Не бійтеся щось змінювати у своєму житті. Як тільки відпустите минуле, до вас прийде щось нове.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Тельців
Тельцям треба навчитися в цей день розширювати своє коло спілкування. Не бійтеся йти на контакт з новими людьми, з часом вони вам стануть у нагоді.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Близнюків
Близнюкам треба бути обережними зі своїм здоров'ям. Постарайтеся в цей день не вживати алкоголь та важку їжу.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Левів
Леви сьогодні будуть дуже продуктивними та зможуть виконати чимало важливих справ. У другій половині дня вас огорне внутрійшній спокій та сильне бажання змінитися.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Дів
Якщо на вашу долю випадуть неочікувані труднощі, спробуйте не пхати голову в пісок, а взятися за вирішення всіх питань.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Терезів
День вдалий для зустрічі з друзями. Ви зможете обговорити всі важливі питання та закрити гештальти, які вас давно турбували.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Скорпіонів
День вдалий, щоб потурбуватися в першу чергу про себе. Відкиньте будь-які обов'язки перед іншими та виділіть час для влаштування свого особистого життя.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Стрільців
У сімейних Стрільців сьогодні можуть виникнути дрібні сварки. Старайтеся не зациклюватися на поганих моментах.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Козерогів
Козерогам сьогодні треба задуматися над власним життям. Постаравте перед собою цілі, які хочете досягнути в цьому році та йдіть до своєї мети попри все.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Водоліїв
День підходить для активних занять: займайтеся спортом, плаванням, пішими прогулянками. А от творчі натури можуть провести час за улюбленим хобі.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 січня 2023 для Риб
День для Риб пройде у швидкому темпі. У вас буде багато справ, однак астрологи застерігають вас від знайомств та будь-яких фінансових операцій.