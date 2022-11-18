Представники цих знаків зодіаку дуже цінують своє оточення та завжди прийдуть на допомогу за потреби, пише 24 канал.

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Телець

Ті, хто народився під знаком Тельця, є дуже чуйними та розуміючими компаньйонами. Ці люди ніколи не будуть брехати вам чи підводити – друзі для них є найбільш цінним подарунком. Тельці радо допоможуть вам, якщо ви попали у скруту – як моральну, так і фінансову.

Ззовні спокійні та розважливі Тельці можуть обрушити весь свій гнів на того, хто ображає їхніх близьких – вони до кінця залишаються вірними своїм товаришам та завжди підтримують їх.

Гороскоп для Тельців

Лев

Представники цього знаку зодіаку дуже серйозно ставляться до дружби та взаємоповаги. Якщо ви маєте Лева в друзях, то він завжди буде робити маленькі сюрпризи, організовувати цікаві прогулянки та всіляко підтримувати ваше зацікавлення у стосунках.

Так само Леви відносяться і до любовних стосунків – обранець чи обраниця Левів будуть почуватися царями ситуації, а Леви будуть стояти позаду них та підтримувати будь-яку ініціативу. Леви впевнені – турбота про близьких – це ключ до здорових відносин у всіх сферах.

Гороскоп для Левів

Діви

Земні Діви – дуже домашні та інтровертні люди, які понад усе цінують сім'ю. Якщо у родині виникне проблема, конфлікт чи неприємна ситуація, Діви моментально прийдуть на допомогу. Ці люди можуть обговорити будь-що та домовитися за компроміс, рятуючи таким чином не одну людину від скандалів.

Дівам приємно, коли вони знають, що можуть допомогти, ба більше – коли до них звертаються по допомогу. Тому представники цього знаку зодіаку завжди приходять на допомогу не тільки друзям та знайомим, але і незнайомцям, які звернулися до них.

Гороскоп для Дів