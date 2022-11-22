Спокійні, як удави: назвали 3 найбільш стресостійкі знаки зодіаку

Ті, хто народився під знаками Тельця, Козерога та Водолія - уособлення спокою та врівноваженості. Їхній стресостійкості заздрять всі, а вони, у свою чергу, завжди знають, як впоратися з емоціяни та переживаннями.

Представники цих знаків зодіаку знають, як поводитися під час стресових чи непередбачуваних ситуацій, пише 24 канал.

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Телець

За характером Тельці здебільшого тихі, спокійні та товариські. Це відбивається і на їхній поведінці у критичних ситуаціях Тельці легко можуть взяти в руки не тільки себе, але і заспокоїти інших.

Ніякі обставини не змінять курс, який обрав Телець – людина, народжена під цим знаком зодіаку, буде рухатися до своєї мети попри всі перепони та неприємності в неї на шляху.

Гороскоп для Тельців

Козеріг

Козероги звикли до стресу та несподіванок у своєму житті – цей знак зодіаку не любить сидіти на місці, тому у планах Козерогів завжди переїзди, вечірки, сумнівні авантюри та масштабні проєкти.

Причина постійного внутрішнього спокою в Козерогів проста – вони вміють розуміти себе, свої емоції та, за допомогою довгих років практики, навчилися абстрагуватися від зовнішніх подразників та бути абсолютно спокійними за будь-яких умов.

Гороскоп для Козерогів

Водолій

Ті, хто народилися під знаком Водолія, підходять до проблем по-філософськи. Представники цього знаку зодіаку аналізують критичну ситуацію та ставлять собі питання: "А чи варто мені переживати? Чи це – дійсно те, що може гнівати мене?"

Впевненість у своїх силах та гострому розумі допомагає Водоліям зосередитися не на проблемі, а на її вирішенні, що робить їх одними з найбільш стресостійких знаків зодіаку.

Гороскоп для Водоліїв