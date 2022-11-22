Представители этих знаков зодиака знают, как вести себя во время стрессовых или непредсказуемых ситуаций, пишет 24 канал.

Читайте также Они быстро поднимаются по карьерной лестнице: 3 наиболее трудолюбивых знака зодиака

Телец

По характеру Тельцы в большинстве своем тихие, спокойные и общительные. Это отражается и на их поведении в критических ситуациях. Тельцы легко могут взять в руки не только себя, но и успокоить других.

Никакие обстоятельства не изменят курс, который избрал Телец – человек, рожденный под этим знаком зодиака, будет двигаться к своей цели на все преграды и неприятности у нее на пути.

Гороскоп для Тельцов

Козерог

Козероги привыкли к стрессу и неожиданностям в своей жизни – этот знак зодиака не любит сидеть на месте, поэтому в планах Козерогов всегда переезды, вечеринки, сомнительные авантюры и масштабные проекты.

Причина постоянного внутреннего покоя у Козерогов проста – они умеют понимать себя, свои эмоции и с помощью долгих лет практики научились абстрагироваться от внешних раздражителей и быть абсолютно спокойными в любых условиях.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

Те, кто родился под знаком Водолея, подходят к проблемам по-философски. Представители этого знака зодиака анализируют критическую ситуацию и задают себе вопрос: "А стоит ли мне переживать? Это действительно то, что может раздражать меня?"

Уверенность в своих силах и остром уме помогает Водолеям сосредоточиться не на проблеме, а на ее решении, что делает их одними из наиболее стрессоустойчивых знаков зодиака.

Гороскоп для Водолеев