Не вміють стримуватися: назвали найбільш нервові знаки зодіаку

Ті, хто народився під знаками Овнів, Стрільців та Близнюків, важко опановують свої емоції та головно заявляють про своє незадоволення. Настрій керує ними, а не вони настроєм.

Овни, Близнюки та Стрільці не звикли тримати свої емоції на короткому повідку та завжди знайдуть привід, щоб покричати, пише 24 канал.

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Овен

Вогняні Овни пишаються тим, що їх завжди чують – проте для інших вони можуть видатися голосними та нервовими. Якщо щось іде не за планом Овнів, конфлікт може набути вражаючих масштабів.

Імпульсивні Овни можуть зчинити скандал на рівному місці, якщо їх щось образить чи не влаштує. Їхній впертий темперамент не дозволить пробачити образу, тому Овни будуть триматися до останнього, звинувачуючи інших та не дозволяючи врегулювати конфлікт.

Гороскоп для Овнів

Стрільці

Цей знак зодіаку не любить компроміси та завжди хоче вийти переможцем з неприємної ситуації. Попри те, що Стрільці товариські та приємні співрозмовники, цікава розмова може перерости в серйозний конфлікт – все через те, що Стрільці люблять завжди залишатися правими.

Попри те, що в дискусіях Стрільці можуть бути дуже агресивними, конфлікти виснажують їх та сильно засмучують. Після такої інтелектуальної сварки представники цього знаку зодіаку можуть закритися від усіх та переживати травму на самоті.

Гороскоп для Стрільців

Близнюки

Повітряні Близнюки мають проблеми з довірою, тому, якщо вони мають конфлікт з близькою людиною, вони можуть сумніватися – чи дійсно ця людина має право бути поруч із ними. Паралельно з цими роздумами можуть бути і скандали – Близнюки є доволі негнучкими в переговорах, і, коли ситуація відбувається поза їхнім контролем, вони не на жарт нервуються.

Близнюки також дуже критично ставляться до себе – після неприємної ситуації вони можуть годинами сидіти та шукати проблему в собі, через що вони часто можуть бути в опущеному настрої та навіть заробити депресію.

Гороскоп для Близнюків