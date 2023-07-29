Яблуко від яблуні: ці 4 знаки зодіаку у всьому наслідують своїх батьків

З раннього дитинства батьки стають прикладом для наслідування. Вони вчать нас усьому й оберігають від зла. Нерідко люди хочуть бути схожими на своїх батьків.

Є й ті, хто намагається наслідувати рідних чи не у всьому. Зокрема, це Овен, Телець, Козоріг і Рак, пише 24 Канал.

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Овен

Народжені під цим знаком зодіаку дуже часто успадковують від батьків енергію, рішучість і прагнення до лідерства. Вони можуть бути самостійними й упертими. Овни дуже часто рівняються на батьків.

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Телець

Цьому знаку найчастіше передається від батьків спокійна натура, цінність матеріального добробуту і працьовитість. За словами астрологів, Телець найчастіше ідеалізує батьків. Нерідко йде їхніми слідами. Наприклад, обирає ту ж саму професію.

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Рак

Представники зодіаку часто успадковують емоційну чутливість, турботливість і любов від своїх батьків. Вони можуть мати розвинену інтуїцію та бути дуже відданими, як їхні мама й тато. Раки піклуються про своїх батьків упродовж усього життя.

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Козоріг

Нерідко народжені під цим сузір'ям захоплюються батьками. Зокрема, з дитинства мріють, що коли виростуть, будуть схожими на маму, або батька. Козороги багато працюють, а також докладають зусиль, щоб їхні батьки були щасливими.

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