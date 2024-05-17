3 знаки зодіаку, для яких літо буде депресивним
На жаль, астрологи прогнозують для декількох знаків зодіаку доволі нещасливе літо. Варто звернути увагу на свій емоційний стан.
Близнюки, Діва та Риби, вам доведеться влітку боротись з меланхолією та депресією, пише LifeStyle 24.
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Близнюки
Не засмучуйтесь прогнозу раніше часу, адже все у ваших руках. Попри можливий депресивний настрій, промені гарних подій обов'язково появляться серед темних і чорних хмар.
Гороскоп для Близнюків
Діва
Більшу частину найтеплішої пори року доведеться провести у затяжній депресії. Щоб хоч якось покращити свій стан, не відмовляйтесь від авантюрних пропозицій друзів.
Гороскоп для Діви
Риби
Зірки не прогнозують максимальних щастя та радості в літній період. Ваше внутрішнє бажання буде загорнутись у ковдру та сидіти перед телевізором, дивлячись сумні фільми. Запасіться попкорном і носовими хустинками.
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