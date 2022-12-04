Вірність до кінця: астролог назвав 3 знаки зодіаку, які є найщирішими друзями

Серед усіх знаків зодіаку Леви, Терези та Козероги найбільше цінують друзів та завжди будуть підтримкою для своєї компанії. Вони – найвірніші представники знаків зодіаку, які ніколи не кинуть у біді.

Якщо у вас є друзі з такими знаками зодіаку, вам пощастило – вони ніколи не зрадять та не покинуть вас у важку хвилину, та завжди прийдуть на поміч своїм приятелям, пише 24 канал.

Читайте також Їх всі люблять: астролог назвав найдобріших знаків Зодіаку

Лев

Ті, хто народився під цим знаком зодіаку, вірні своїй компанії та неймовірно люблять своїх друзів. Леви обирають собі приятелів на все життя, тому дружба із ними – це стійкі та довгі відносини.

Зазвичай представники цього знаку зодіаку знаходять друзів у школі чи університеті, а потім проходять із ними багаторічний дружній шлях, побудований на довірі та взаємності. Якщо у когось з компанії Левів виникне проблема, цей знак завжди прийде на поміч та розв'яже усі негаразди.

Гороскоп для Левів

Терези

Тихі та стримані Терези не дуже люблять шумних компаній, проте можуть розкритися на повну з найближчими друзями. Терези обирають бути з невеликою кількістю приятелів, проте вони віддають їм усю свою любов та турботу.

Якщо ви дружите з Терезами, вони зможуть і розвеселити вас, і смачно нагодувати, і допомогти в скрутному становищі – як морально, так і матеріально. Представники цього знаку зодіаку дуже милосердні та добрі, тому ніколи не покинуть вас у біді.

Гороскоп для Терезів

Козеріг

Люди, які народилися під знаком Козерога, завжди будуть душею компанії. Їхні лідерські навички, гострий розум та вміння генерувати несподівані ситуації дуже цінується знайомими та друзями. Якщо на зустрічі дуже нудно – кличте Козерога, і він запалить вечір, підкоривши усіх присутніх.

Та попри щиру екстравертність Козероги важко відкриваються людям – тому у представників цього знаку зодіаку є 2 – 3 найближчих друга, з якими їм комфортно, та за яких Козероги підуть у вогонь і воду.

Гороскоп для Козерогів