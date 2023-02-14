Деякі знаки Зодіаку отримають романтичний та незабутній День закоханих, а когось чекає повне розчарування чи навіть важкий розрив у стосунках, пише 24 Канал. Для кого цей день буде невдалим – читайте нижче.

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Для яких знаків Зодіаку День закоханих буде невдалим

Телець

Тельцям може не пощастити на День закоханих

Представники цього знаку Зодіаку чекають надто багато від партнерів, ваші надії не справдяться. Вас очікують зовсім не ті знаки уваги, на які ви чекали. Цей день навіть може дати вам привід для ревнощів.

Загалом цей день для вас не зовсім сприятливий. Але у вашому житті ще будуть дні, сповнені романтики. До того ж, пам'ятайте – щоб поринути в щастя, не потрібно жодного свята.

Діва



Діви теж будуть мати сумний День святого Валентина

Дівам також не варто мати ілюзій щодо романтики найближчими днями. Свято закоханих може навіть стати сумним спогадом у вашій пам'яті. Незабаром ви переконаєтеся, що ваш партнер – це зовсім не ваша людина.

Ваш щасливий час у коханні настане ближче до літа. Тоді доля гратиме на вашій стороні, і все складатиметься якнайкраще.

Водночас трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить в коханні цього тижня – з 13 по 19 лютого. Так, люди, які народили під знаками Зодіаку Овен, Діва та Лев, відчують справжнє кохання та підтримку у парі.