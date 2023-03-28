Труднощі й великі витрати: знаки зодіаку, яких чекає фінансовий удар вкінці березня

Два знаки зодіаку в останні дні березня влипнуть у фінансові труднощі. Їх чекає непростий період, але можна встигнути все змінити.

Астрологи назвали два знаки зодіаку, яким не вдасться зберегти фінансову стабільність наприкінці місяця. На деяких представників Овнів та Терезів чекає складний фінансовий удар, повідомляє 24 Канал.

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Овен

До кінця тижня Овни поринуть із головою у свою справу, забувши про раціональність. Вони понесуть чимало витрат з бажанням досягти успіху, але все може обернутися не так.

Фінансові невміння заведуть Овна у борги, з якими розпрощатися буде непросто. Тому астрологи радять бути уважними та неквапними. Краще кілька разів подумати, перш ніж прийняти рішення.



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Терези

Кілька наступних днів будуть дуже важкими для Терезів. Хоч зазвичай вони приймають правильні рішення та вміють зважувати "за" і "проти", кінець березня буде для представників цього знаку зодіаку справжнім випробуванням.

У гонитві за кар'єрним успіхом, Терези захочуть зробити інвестиції та вклади у свої проєкти, але це призведе лише до фінансової чорної смуги у житті. Переконайтеся, що ваша справа справді має право на існування та доведена до ідеалу.



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