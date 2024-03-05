У березні 2 знаки зодіаку отримають роботу мрії: чи є серед них ви
У перший місяць весни два знаки зодіаку отримають роботу мрії. Радості не буде меж.
Так, Близнюки і Скорпіон, нарешті це станеться. Робота приноситиме хороші гроші й задоволення, пише LifeStyle 24.
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Близнюки
У березні для представників цього знаку зодіку відкриються нові можливості. Ви зможете якрайкраще продемонструвати свої навички на практиці. Так і отримаєте роботу мрії.
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Скорпіон
В березні у Скорпіонів відбудеться позитивна зміна у кар'єрі. Отримаєте пропозицію про роботу, яка буде відповідати вашим потребам і вимогам. Будьте відкритими до нових викликів і не бійтеся змін. На вас чекає шалений успіх.
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