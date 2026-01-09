Пам'ятайте, що не завжди потрібно демонструвати свої емоції чужим людям. Вони можуть це використати проти вас, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Читайте також Хто зі знаків зодіаку зустріне кохання усього життя на початку 2026 року

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 січня для Овнів

Намагайтеся не спалювати мости з іншими людьми, коли йдете вперед до своїх цілей. Але інколи потрібно, навпаки, діяти жорстко. Сьогодні може статися розмова, де доведеться прямо сказати, що вам не подобається. Важливо відстояти свій авторитет.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 січня для Тельців

Внутрішній вогонь сильно запалає, коли ви ще раз подумаєте про власні мрії. Не ховайте їх у "шафу". Важливо кожного дня хоча б на крок до них наближатися.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 січня для Близнюків

Всесвіт не дозволить сьогодні залишатися без діла. Деякі завдання все ж не варто відкладати на наступні дні. Якщо продовжите це робити, то в якийсь момент побачите, що всього накопичилося аж надто багато.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 січня для Раків

Пристрасть і любов витатимуть навколо вас упродовж всього дня. Зірки рекомендують запланувати спонтанне побачення з другою половинкою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 січня для Левів

Зорі допоможуть прийняти правильні рішення. Тільки важливо уникнути зайвої метушні. Не давайте іншим відволікати себе від роботи. Вже ввечері Леви отримають справді важливу новину від близької людини.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 січня для Дів

Дисципліна допоможе не загубитися у вирі справ, які сьогодні раптово виникнуть. Ставтеся до цього з позитивом. З усмішкою завжди легше справлятися з різними завданнями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 січня для Терезів

Ваша здатність залишатися зосередженим навіть у непростих ситуаціях завжди дивує. Сьогодні ви ще раз це продемонструєте.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 січня для Скорпіонів

Якщо готуєтеся ухвалити важливе рішення, то постарайтеся відкинути усі емоції. Змінювати щось у житті часто краще з холодною головою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 січня для Стрільців

Зорі натякають, що не варто чекати на особливий момент, аби почати змінювати своє життя. Інколи здається, що потрібно ще трішки підготуватися. Але ви всього лиш відтягуєте те, що й так доведеться зробити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 січня для Козорогів

Сьогодні важливо не бути аж занадто категоричним. Пригадайте, як змінилися ваші погляди та вподобання упродовж останніх років. Якщо відчуваєте сумніви, то не бійтеся скористатися порадою близьких людей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 січня для Водоліїв

Таємниця, над якою довго думали, сьогодні нарешті розкриється. Після цього ви зміните ставлення до однієї ситуації, яка нещодавно трапилася.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 січня для Риб

Риби будуть справжніми лідерами "зграї". Люди підтримають ваші ідеї та зрозуміють, що ви маєте рацію.