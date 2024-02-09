Кому зізнаються у коханні напередодні Китайського Нового року: гороскоп на 9 лютого

Вже завтра, 10 лютого, китайці відзначатимуть Новий рік. Цей народ тісно пов'язаний з астрологією, тому цікаво дізнатися, до чого варто готуватися всім знакам зодіаку напередодні свята.

Зауважимо, що зараз певні проблеми є у житті багатьох. Зокрема, йдеться про Близнюків, Раків та Скорпіонів. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Вау Почнеться біла смуга: 5 знаків зодіаку, в яких на Китайський Новий рік зміниться життя

Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 лютого для Овнів

Овнам сьогодні зізнаються у коханні. Ви не будете готові до таких подій, тому спершу можете дуже дивно відреагувати. Навіть якщо не маєте до людини взаємних почуттів, постарайтеся завдати їй якнайменше болю.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 лютого для Тельців

Тельці сьогодні цілий день відпочиватимуть. Однак ви проводитимете час активно, адже сидіти вдома вже трохи набридло. Якщо не хочете почуватися самотніми, то можете покликати найближчих друзів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 лютого для Близнюків

Близнюки втрачають контроль над своїми емоціями. Ви почали частіше панікувати та тривожитися, тому не можете нормально функціонувати. Астрологи кажуть, що без допомоги спеціаліста цю проблему не вирішити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 лютого для Раків

У Раків зараз дуже дивний стан. Важко змусити себе щось робити, адже мотивації зовсім немає. Ви відчуваєте неймовірну байдужість до світу. Тому не можете проявляти співчуття, розуміння та турботу до людей.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 9 лютого для Левів

Леви ніяк не можуть знайти місце, де почуватимуться найбільш комфортно. Умови, у яких ви зараз перебуваєте, лише створюють напругу навколо та псують настрій. Тому потрібно терміново переїжджати та змінювати своє життя.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 лютого для Дів

Діви вже давно хочуть позбутися усіх шкідливих звичок, однак, ніяк не можуть перебороти себе. Вас вистачає на декілька днів, а потім зриваєтеся. Потрібно пропрацювати силу волі, щоб втамувати жагу до забороненого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 лютого для Терезів

Терезам не вистачає сімейного щастя, тепла та затишку. Ви почуваєтеся дуже самотньо та розгублено. Хочеться уже нарешті знайти кохану людину та почати будувати з нею плани на спільне майбутнє.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 лютого для Скорпіонів

Скорпіони розуміють, що лінь перешкоджає втіленню усіх мрій у реальність. Але зараз у вас почався період, коли важко змусити себе навіть прибрати у будинку. Астрологи кажуть, що це триватиме аж до кінця місяця.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 лютого для Стрільців

Стрільцям потрібно працювати над своєю самооцінкою. Так далі не може продовжуватися. Ви лише те й робите, що шукаєте недоліки. Астрологи кажуть, що необхідно сконцентруватися на власних досягненнях.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 9 лютого для Козорогів

Козороги дуже хочуть потрапити на якийсь концерт. Адже представникам цього знаку зодіаку подобаються емоції, які вони відчувають на таких подіях. Тому розпочинайте пошуки. Можливо, найближчим часом планується щось цікаве.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 лютого для Водоліїв

Водоліям потрібно забути про свої бажання та підлаштуватися під правила, яких вимагає життя. З вашим характером це зробити дуже складно. Однак астрологи кажуть, що зараз важливо проявити терпіння.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 лютого для Риб

Рибам здається, що хтось налаштував проти них весь світ. Зовсім немає підтримки, яка зараз дуже необхідна. Доводиться справлятися зі всіма проблемами наодинці.