Астрологи розповіли, чого очікувати 9 лютого 2026 року. Всесвіт готує випробування деяким знакам зодіаку у понеділок, розповідає Astrology.
Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 лютого для Овнів
Іноді Овни бувають аж надто впертими, намагаючись довести, що вони праві. Якщо сьогодні відчуєте таку потребу – в жодному разі не робіть цього.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 лютого для Тельців
Не поспішайте з радикальними рішеннями на роботі. Є ризик зробити дурницю, яку потім доведеться виправляти не лише вам.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 лютого для Близнюків
Не варто обіцяти те, що ви не можете зробити. Важливо це запам'ятати, щоб потім не розчаровувати важливих для вас людей.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 лютого для Раків
Думки інших людей не мають зупиняти вас від своїх мрій. Вірте в себе. Астрологи знають, що Раки все зможуть.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 9 лютого для Левів
Сьогодні Леви опиняться у правильний момент у правильному місці. Це відкриє важливу можливість на вашому кар'єрному шляху.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 9 лютого для Дів
Ви – добра людина. Але є свої межі. Не дозволяйте іншим людям "вилізати вам на голову".
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 лютого для Терезів
Сьогодні колега потребуватиме поради. Обов'язково допоможіть їй. Колись ця людина зробить і вам послугу.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 лютого для Скорпіонів
Астрологи настирливо рекомендують налагодити режим сну. Тоді ви нарешті почнете почувати себе значно краще.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 лютого для Стрільців
Деякі комплекси з дитинства насправді заважають нам жити. Подумайте над тим, щоб піти до психолога та пропрацювати ці проблеми.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 лютого для Козорогів
Найближчим часом всі справи нарешті налагодяться. В житті стане менше хаосу і більше стабільності. Зараз вас саме це й потрібно.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 лютого для Водоліїв
Сьогодні явно не найкращий день, щоб сваритися з другою половинкою. Проявіть стриманість. Інакше можете наговорити зайвого.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 лютого для Риб
Сьогодні прекрасний день, щоб почати щось нове. Будьте уважні до деталей. Сьогодні друга половинка натякне, який подаруночок хотілося б отримати на День Валентина.