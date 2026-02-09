Астрологи розповіли, чого очікувати 9 лютого 2026 року. Всесвіт готує випробування деяким знакам зодіаку у понеділок, розповідає Astrology.

Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 лютого для Овнів

Іноді Овни бувають аж надто впертими, намагаючись довести, що вони праві. Якщо сьогодні відчуєте таку потребу – в жодному разі не робіть цього.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 лютого для Тельців

Не поспішайте з радикальними рішеннями на роботі. Є ризик зробити дурницю, яку потім доведеться виправляти не лише вам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 лютого для Близнюків

Не варто обіцяти те, що ви не можете зробити. Важливо це запам'ятати, щоб потім не розчаровувати важливих для вас людей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 лютого для Раків

Думки інших людей не мають зупиняти вас від своїх мрій. Вірте в себе. Астрологи знають, що Раки все зможуть.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 лютого для Левів

Сьогодні Леви опиняться у правильний момент у правильному місці. Це відкриє важливу можливість на вашому кар'єрному шляху.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 лютого для Дів

Ви – добра людина. Але є свої межі. Не дозволяйте іншим людям "вилізати вам на голову".

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 лютого для Терезів

Сьогодні колега потребуватиме поради. Обов'язково допоможіть їй. Колись ця людина зробить і вам послугу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 лютого для Скорпіонів

Астрологи настирливо рекомендують налагодити режим сну. Тоді ви нарешті почнете почувати себе значно краще.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 лютого для Стрільців

Деякі комплекси з дитинства насправді заважають нам жити. Подумайте над тим, щоб піти до психолога та пропрацювати ці проблеми.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 лютого для Козорогів

Найближчим часом всі справи нарешті налагодяться. В житті стане менше хаосу і більше стабільності. Зараз вас саме це й потрібно.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 лютого для Водоліїв

Сьогодні явно не найкращий день, щоб сваритися з другою половинкою. Проявіть стриманість. Інакше можете наговорити зайвого.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 лютого для Риб

Сьогодні прекрасний день, щоб почати щось нове. Будьте уважні до деталей. Сьогодні друга половинка натякне, який подаруночок хотілося б отримати на День Валентина.