Всесвіт вже обрав своїх щасливчиків на лютий. Хто ж це буде – розповідає Dazed.

Читайте також 3 знаки зодіаку входять в потужну еру можливостей у лютому: зміниться усе

Телець

Гороскоп для Тельців

Всесвіт буквально підштовхує Тельців в напрямку кар'єри та самореалізації. Очікуйте на пропозицію, яка допоможе підняти на якісно новий рівень. Паралельно нарешті прийде усвідомлення й щодо "вищої матерії". Тельці нарешті наблизяться до того, аби зрозуміти, чого вони насправді хочуть від цього життя.

А вже наприкінці місяця до вас повернеться хтось з минулого. Ця людина допоможе не зійти з правильного шляху.

Лев

Гороскоп для Левів

Весь лютий буде зоряним часом для Левів. Найважливіше – вони нарешті позбудуться від потреб грати роль та повернуться до власного "я". Це напрочуд важливе рішення допоможе відчинити ті двері, які давно були закритими. Так Леви наблизяться до великого щастя. І в особистому житті, і в професійному.

Вже в середині лютого все почне складатися як треба. Лише пам'ятайте: талант не спрацює без ретельної праці. А вірити у себе потрібно навіть у найбільш складні часи.