Ракам – депресія, а Рибам – здійснення мрії: гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку

Астрологи кажуть, що на багатьох знаків зодіаку чекає складний вівторок. У такі моменти хочеться втекти кудись далеко, щоб позбутися проблем.

Зокрема, йдеться про Близнюків, Водоліїв та Раків. Усі деталі шукайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24.

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Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 квітня для Овнів

Сьогодні Овни зможуть розслабитися та позбавитися негативних думок. Вам справді не вистачало таких спокійних днів, тому насолоджуйтеся.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 квітня для Тельців

Тельцям бракує спілкування з близькими людьми. Астрологи радять чимшвидше написати їм та домовитися про зустріч.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 квітня для Близнюків

Зараз у Близнюків трохи розгублений стан. Ви не знаєте, що робити далі. Особисті стосунки та кар'єра рушаться на очах. Зверніться за допомогою.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 квітня для Раків

У Раків почалася депресія. Подолати її не вдасться за один день або тиждень. Однак сидіти на місці не можна, потрібно діяти, щоб допомогти собі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 квітня для Левів

Сьогодні Левів дуже розізлять. Готуйтеся до затяжного конфлікту, який принесе у ваше життя багато проблем. Тому не розслабляйтеся.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 9 квітня для Дів

Дівам знадобився деякий час, щоб владнати сімейні негаразди. Однак ситуація нарешті більш-менш врегулювалася, дайте тепер собі відпочити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 квітня для Терезів

Терези неймовірно вдячні долі за людей, які зараз поруч. Якби не вони, ви б не змогли пережити цей складний період та опустили б руки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів

Скорпіони, сьогодні вам необхідно тримати емоції під контролем. Не дайте заздрісникам та ворогам зіпсувати життя, боріться з ними.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 квітня для Стрільців

Стрільці нещодавно повернулися з незабутньої поїздки. Емоцій та вражень – море. Хочеться поділитися ними зі всім світом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 квітня для Козорогів

Козороги шукають себе, однак поки безрезультатно. Астрологи розуміють, що вам складно, однак закликають не впадати у відчай та діяти.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв

Сьогодні Водоліям доведеться розв'язувати купу проблем. Під кінець дня сили почнуть вас покидати, відновити ресурс допоможе лише відпочинок.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 квітня для Риб

Астрологи мають приємні новини для Риб. Вже зовсім скоро збудеться одна з ваших найзаповітніших мрій. Ще недовго залишилось чекати.