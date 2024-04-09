Ракам – депресія, а Рибам – здійснення мрії: гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку
Астрологи кажуть, що на багатьох знаків зодіаку чекає складний вівторок. У такі моменти хочеться втекти кудись далеко, щоб позбутися проблем.
Зокрема, йдеться про Близнюків, Водоліїв та Раків. Усі деталі шукайте у щоденному гороскопі LifeStyle 24.
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Гороскоп на 9 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 квітня для Овнів
Сьогодні Овни зможуть розслабитися та позбавитися негативних думок. Вам справді не вистачало таких спокійних днів, тому насолоджуйтеся.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 квітня для Тельців
Тельцям бракує спілкування з близькими людьми. Астрологи радять чимшвидше написати їм та домовитися про зустріч.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 квітня для Близнюків
Зараз у Близнюків трохи розгублений стан. Ви не знаєте, що робити далі. Особисті стосунки та кар'єра рушаться на очах. Зверніться за допомогою.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 квітня для Раків
У Раків почалася депресія. Подолати її не вдасться за один день або тиждень. Однак сидіти на місці не можна, потрібно діяти, щоб допомогти собі.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 9 квітня для Левів
Сьогодні Левів дуже розізлять. Готуйтеся до затяжного конфлікту, який принесе у ваше життя багато проблем. Тому не розслабляйтеся.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 квітня для Дів
Дівам знадобився деякий час, щоб владнати сімейні негаразди. Однак ситуація нарешті більш-менш врегулювалася, дайте тепер собі відпочити.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 квітня для Терезів
Терези неймовірно вдячні долі за людей, які зараз поруч. Якби не вони, ви б не змогли пережити цей складний період та опустили б руки.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 квітня для Скорпіонів
Скорпіони, сьогодні вам необхідно тримати емоції під контролем. Не дайте заздрісникам та ворогам зіпсувати життя, боріться з ними.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 квітня для Стрільців
Стрільці нещодавно повернулися з незабутньої поїздки. Емоцій та вражень – море. Хочеться поділитися ними зі всім світом.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 квітня для Козорогів
Козороги шукають себе, однак поки безрезультатно. Астрологи розуміють, що вам складно, однак закликають не впадати у відчай та діяти.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 квітня для Водоліїв
Сьогодні Водоліям доведеться розв'язувати купу проблем. Під кінець дня сили почнуть вас покидати, відновити ресурс допоможе лише відпочинок.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 квітня для Риб
Астрологи мають приємні новини для Риб. Вже зовсім скоро збудеться одна з ваших найзаповітніших мрій. Ще недовго залишилось чекати.