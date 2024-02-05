Як почнеться тиждень для всіх знаків зодіаку: гороскоп на 5 лютого

Астрологи вже підготували прогноз на понеділок. Кажуть, що сьогодні до Тельців прийде везіння, а Стрільцям, навпаки, буде дуже складно.

Більше про те, до чого варто готуватися всім знакам зодіаку, розповість 24 Канал у своєму щоденному гороскопі. Дізнайтеся, чи пощастить вам 5 лютого.

Про кого йдеться Ці 5 знаків зодіаку часто дають порожні обіцянки

Гороскоп на 5 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 лютого для Овнів

Понеділок в Овнів почнеться з поганого настрою. З самого ранку все піде не за планом. Тому цілий день відчуватимете тривогу та злість. Адже вас нервуватиме хаос, який відбуватиметься навколо.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 лютого для Тельців

Тельці сьогодні спіймають удачу за хвіст. Адже неочікувано надійде пропозиція, яка змінить життя в кращу сторону. Вже зовсім скоро ви відчуватимете неймовірне щастя, однак, ще довго не зможете повірити, що все це відбувається насправді.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 лютого для Близнюків

Близнюкам потрібно терміново позбуватися поганих звичок. Ваш організм уже не витримує такого навантаження. Тому незабаром почне давати перші погані сигнали.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 лютого для Раків

Ракам запропонують хороший підробіток. Не варто відмовлятися від пропозиції, адже ви зможете відкласти чималу суму грошей на здійснення заповітної мрії.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 5 лютого для Левів

Левам потрібно відновити зв'язок з друзями. Через роботу ви зовсім не бачитесь. Складіть свій графік так, щоб мати час на спільні зустрічі. Адже вже відчуваєте дефіцит спілкування.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 5 лютого для Дів

Діви, не варто засмучуватися через дрібниці. Наповніть своє життя позитивом та радістю. Залиште весь негатив у минулому. Він однозначно не повинен псувати вам настрій кожного дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 лютого для Терезів

У Терезів почався новий етап у житті. Зараз вам трохи складно. Однак астрологи кажуть, що з кожним днем ставатиме легше. Потрібно набратися терпіння та сил, щоб пройти цей період.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 лютого для Скорпіонів

У Скорпіонів сьогодні буде хороший настрій. Ви досить швидко завершите усі справи, тому зможете більше відпочити. Астрологи кажуть, що не потрібно сидіти вдома. Це прекрасний день, щоб піти у кіно або театр.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 лютого для Стрільців

Стрільці нещодавно розійшлися з коханою людиною. Тому зараз зосередженні на собі, щоб не плакати за минулим життям. Астрологи кажуть, що з часом ви зустрінете рідну людину. Однак зараз потрібно побути трохи наодинці.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 5 лютого для Козорогів

Сьогодні Козороги отримають приємні новини. Зокрема, вас потішить близька людина. Потрібно буде багато всього обговорити, тож виділіть на це час.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 лютого для Водоліїв

Нещодавно Водоліїв зрадили, тому зараз представники цього знаку зодіаку переживають надскладний період у житті. Друзям та рідним потрібно бути поруч якнайчастіше, щоб підтримати та допомогти справитися з емоціями.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 лютого для Риб

Рибам не завадить трохи екстриму. Адже ваші дні стали занадто нудними. Розбавте цей тиждень якимись цікавими заняттями та навіть не думайте сумувати.