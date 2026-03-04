Утім, астрологи впевнені, що усі справи складуться добре, якщо ви будете діяти спокійно та виважено, розповідає Astrology.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 березня для Овнів

Четвер підкине кілька несподіваних сюрпризів, але вони будуть приємними. На когось очікує цікава пропозиція від людини, з якою ви давно не бачилися.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 березня для Тельців

Астрологи радять завтра уникати ліфтів. Є ризик застрягнути та зрештою запізнитися в місце, куди ви планували сходити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 березня для Близнюків

Ділові переговори завтра найкраще проводити в дещо неформальній обстановці. Це допоможе досягти угоди.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 березня для Раків

Справи, над якими ви працюєте упродовж останніх тижнів, нарешті почнуть приносити результат. І старайтеся сьогодні побільше тішитися. Вам личить усмішка!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 5 березня для Левів

Вірте у свою мрію та в жодному разі не зупиняйтеся. Астрологи знають, що ваш проєкт з часом вистрілить, якщо будете приділяти йому достатньо уваги упродовж наступних місяців.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 5 березня для Дів

Найкраще, що сьогодні можуть зробити Діви – не поспішати. Останні дні були занадто стресовими. Тому сповільніть темп і дозвольте собі розслабитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 березня для Терезів

Хтось потребуватиме чіткої відповіді від Терезів. Але ні, вам потрібно взяти кілька днів на паузу. Лише так ви повністю зважите усі "за" та "проти".

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 березня для Скорпіонів

Неприємності іноді трапляються. Але пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися за порадою до сім'ї, де вас підтримають.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 березня для Стрільців

Весна вже прийшла, тому пора активізовуватися! Зараз сприятливий період, аби спробувати щось нове. Якщо давно планували почати бігати, то ось ваш знак!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 березня для Козорогів

Поїздки краще відкласти упродовж найближчих днів. Можуть статися не надто успішні події, тому варто було б усе перенести вже на наступний тиждень, якщо це можливо.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 березня для Водоліїв

Водоліям прогнозують успішний день. Однак важливо на тлі ейфорії не наобіцяти зайвого.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 березня для Риб

Навчання – те, чим повинні зайнятися Риби найближчим часом. Астрологи радять не "запускати" його.