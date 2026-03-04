Утім, астрологи впевнені, що усі справи складуться добре, якщо ви будете діяти спокійно та виважено, розповідає Astrology.
Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 березня для Овнів
Четвер підкине кілька несподіваних сюрпризів, але вони будуть приємними. На когось очікує цікава пропозиція від людини, з якою ви давно не бачилися.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 березня для Тельців
Астрологи радять завтра уникати ліфтів. Є ризик застрягнути та зрештою запізнитися в місце, куди ви планували сходити.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 березня для Близнюків
Ділові переговори завтра найкраще проводити в дещо неформальній обстановці. Це допоможе досягти угоди.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 березня для Раків
Справи, над якими ви працюєте упродовж останніх тижнів, нарешті почнуть приносити результат. І старайтеся сьогодні побільше тішитися. Вам личить усмішка!
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 5 березня для Левів
Вірте у свою мрію та в жодному разі не зупиняйтеся. Астрологи знають, що ваш проєкт з часом вистрілить, якщо будете приділяти йому достатньо уваги упродовж наступних місяців.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 5 березня для Дів
Найкраще, що сьогодні можуть зробити Діви – не поспішати. Останні дні були занадто стресовими. Тому сповільніть темп і дозвольте собі розслабитися.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 березня для Терезів
Хтось потребуватиме чіткої відповіді від Терезів. Але ні, вам потрібно взяти кілька днів на паузу. Лише так ви повністю зважите усі "за" та "проти".
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 березня для Скорпіонів
Неприємності іноді трапляються. Але пам'ятайте, що ви завжди можете звернутися за порадою до сім'ї, де вас підтримають.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 березня для Стрільців
Весна вже прийшла, тому пора активізовуватися! Зараз сприятливий період, аби спробувати щось нове. Якщо давно планували почати бігати, то ось ваш знак!
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 березня для Козорогів
Поїздки краще відкласти упродовж найближчих днів. Можуть статися не надто успішні події, тому варто було б усе перенести вже на наступний тиждень, якщо це можливо.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 березня для Водоліїв
Водоліям прогнозують успішний день. Однак важливо на тлі ейфорії не наобіцяти зайвого.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 березня для Риб
Навчання – те, чим повинні зайнятися Риби найближчим часом. Астрологи радять не "запускати" його.