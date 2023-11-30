Когось з них чекає довгоочікуваний зимовий відпочинок. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Цікаво Кому зі знаків зодіаку у грудні пощастить у фінансах

Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 листопада для Овнів

Гороскоп на 30 листопада для Овнів

В Овнів сьогодні буде прекрасний ранок. Вам вдасться налаштувати себе на позитивний день. Зробите всі свої улюблені процедури та з гарним настроєм відправитеся у справах.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 листопада для Тельців

Гороскоп на 30 листопада для Тельців

Сьогодні кохана людина порадує Тельців хорошими новинами. Ви світитиметесь від щастя весь день. А вечір проведе у романтичній атмосфері.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 листопада для Близнюків

Гороскоп на 30 листопада для Близнюків

Близнюки в останній день осені нарешті закінчать всі справи на роботі. Вам вдасться дотриматися дедлайнів та не розчарувати свого директора.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 листопада для Раків

Гороскоп на 30 листопада для Раків

Раки вже давно хотіли поїхати у відпустку. І сьогодні нарешті вдасться втілити всі плани у реальність. Це буде один із найкращих зимових відпочинків у вашому житті.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 30 листопада для Левів

Гороскоп на 30 листопада для Левів

Леви, сьогодні вдалий день, щоб зайнятися спортом. Підіть у спортзал або зробіть вправи вдома. Навіть маленька розминка покращить ваше самопочуття.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 30 листопада для Дів

Гороскоп на 30 листопада для Дів

Вдома у Дів вже панує затишна святкова атмосфера. Тож сьогодні можете провести день з цікавою книжкою, улюбленим серіалом або фільмом, який давно хотіли подивитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

Астрологи кажуть, що 30 листопада Терези погано себе почуватимуть. Тож найкраще дати організму відпочити. А якщо ставатиме гірше, обов'язково зверніться за допомогою до лікаря.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіонів

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіонів

У Скорпіонів буде дуже активний день. А ввечері чекає приємна зустріч з друзями. Зможете поділитися з ними всіма хорошими та поганими моментами, які трапилися у житті останнім часом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 листопада для Стрільців

Гороскоп на 30 листопада для Стрільців

Стрільцям не варто брати на себе так багато відповідальності. Ви вважаєте, що краще справитеся зі всім самостійно. Однак, в деяких справах точно знадобиться допомога близьких.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 листопада для Козорогів

Гороскоп на 30 листопада для Козорогів

Сьогодні Козороги зможуть похвалити себе. Адже до вечора встигнуть виконати всі важливі справи та навіть більше. Ви заслужили на хороший відпочинок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 листопада для Водоліїв

Гороскоп на 30 листопада для Водоліїв

Водолії, не піддавайтеся емоціям. Постарайтеся більш-менш спокійно реагувати на всі виклики, які життя підготувало для вас сьогодні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 листопада для Риб

Гороскоп на 30 листопада для Риб

Рибам потрібно довіритися власним відчуттям. Сьогодні вони допоможуть вам справитися зі складною ситуацією.