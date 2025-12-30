Комусь доведеться проявити характер. Це буде рішучий та правильний крок, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 грудня для Овнів

Побалуйте себе приємними покупками або враженнями. Вже ввечері очікуйте на приємну звістку від друзів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 грудня для Тельців

Кожне випробування нам дають для того, аби ми стали сильнішими. Сприймайте по філософськи усі ці проблеми, які сталися останнім часом. Зорі допоможуть їх подолати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 грудня для Близнюків

Якщо турбує певна проблема – краще одразу почати її вирішувати. Не відкладайте це аж до наступного року.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 грудня для Раків

Серце вимагає тепла та спокою. Дозвольте собі це. Проведіть вечір у затишній атмосфері.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 30 грудня для Левів

Близькі люди потребуватимуть поради від Левів. Проявіть терпіння. З часом добро повернеться і до вас.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 30 грудня для Дів

Інколи здається, що сказати брехню – єдиний правильний вихід із ситуації. Але Всесвіт нагадає вам, чому краще все ж таки говорити правду.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 грудня для Терезів

Здатність зберігати спокій навіть у найбільш напружених ситуаціях – ваша справжня суперсила. Колись важливі люди чітко побачать ваше вміння та зроблять особливо цікаву пропозицію.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 грудня для Скорпіонів

Що б не сталося, важливо зберігати спокій та оптимізм. Інколи бувають ситуації, на які ми ніяк не можемо вплинути. Це потрібно прийняти та рухатися далі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 грудня для Стрільців

Кінець року вже близько, і аж хочеться встигнути буквально все. Але не варто брати настільки різкий темп. Сповільніться та насолоджуйтеся дрібничками. Краще добре відпочити, і вже потім братися за справи.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 грудня для Козорогів

Романтичне життя буде на висоті. Не стримуйте себе в компліментах та даруйте щиру любов другій половинці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 грудня для Водоліїв

Можете відчути бажання щось різко змінити. Але не поспішайте. Важливо розставити пріоритети і почати працювати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 грудня для Риб

День буде спокійним та без непотрібних пригод. Сьогодні захочеться спокою. Творчість та музика допоможуть віднайти святковий настрій.