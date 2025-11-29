Астрологи розповіли, якою буде субота 29 листопада для всіх знаків зодіаку. Водолії сьогодні будуть особливо щасливі, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 листопада для Овнів
Емоції переповнюватимуть вас, дорогі Овни. Але це будуть саме емоції радості. Сьогодні ваш день. Тому насолодіться ним на повну!
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 листопада для Тельців
Проявіть активність в соцмережах. Опублікуйте нову світлину. Це допоможе відновити спілкування з важливою для вас людиною.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 листопада для Близнюків
Ранок почнеться із сюрпризу від коханої людини. Не забудьте запланувати щось цікаве у відповідь!
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 листопада для Раків
Так, метушні буде багато. Але вона викличе лише позитивні емоції. Проведіть цей день з сім'єю та насолодіться цим часом.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 листопада для Левів
На жаль, у Левів буде дещо напружена субота. Астрологи радять не брати на себе занадто багато справ. Ввечері обов'язково розслабтеся.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 29 листопада для Дів
У першій половині дня краще виділити час на домашні справи. Вже ввечері зустріньтеся або принаймні зідзвоніться з найкращою подругою.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 листопада для Терезів
Сьогодні несприятливий день для серйозних покупок. Краще приділити час собі та своїм рідним.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів
У суботу ви зможете вплинути на ситуацію, яка здавалася безвихідною. Інтуїція сьогодні працюватиме на всі 100%. Вона допоможе вирішити неприємності у стосунках.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 листопада для Стрільців
Зорі закликають не боятися змін у житті. Можливо, нарешті настав момент завести песика або іншу домашню тваринку!
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 листопада для Козорогів
Проблеми, які виникали упродовж тижня, будуть успішно вирішені. Ближче до вечора ви зануритеся в певний хаос. Але й знайдете час для натхнення.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв
Людина з минулого може спробувати повернутися до вашого життя. Це буде справді несподівано. Ретельно обдумайте, як ви будете діяти. Уникайте поспішних рішень.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 листопада для Риб
Астрологи радять додати більше спорту у ваше життя. Подумайте над тим, чим би ви дійсно хотіли займатися.