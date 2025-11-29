Астрологи розповіли, якою буде субота 29 листопада для всіх знаків зодіаку. Водолії сьогодні будуть особливо щасливі, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Емоції переповнюватимуть вас, дорогі Овни. Але це будуть саме емоції радості. Сьогодні ваш день. Тому насолодіться ним на повну!

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Проявіть активність в соцмережах. Опублікуйте нову світлину. Це допоможе відновити спілкування з важливою для вас людиною.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 листопада для Близнюків

Ранок почнеться із сюрпризу від коханої людини. Не забудьте запланувати щось цікаве у відповідь!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Так, метушні буде багато. Але вона викличе лише позитивні емоції. Проведіть цей день з сім'єю та насолодіться цим часом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 листопада для Левів

На жаль, у Левів буде дещо напружена субота. Астрологи радять не брати на себе занадто багато справ. Ввечері обов'язково розслабтеся.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 29 листопада для Дів

У першій половині дня краще виділити час на домашні справи. Вже ввечері зустріньтеся або принаймні зідзвоніться з найкращою подругою.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Сьогодні несприятливий день для серйозних покупок. Краще приділити час собі та своїм рідним.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

У суботу ви зможете вплинути на ситуацію, яка здавалася безвихідною. Інтуїція сьогодні працюватиме на всі 100%. Вона допоможе вирішити неприємності у стосунках.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

Зорі закликають не боятися змін у житті. Можливо, нарешті настав момент завести песика або іншу домашню тваринку!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Проблеми, які виникали упродовж тижня, будуть успішно вирішені. Ближче до вечора ви зануритеся в певний хаос. Але й знайдете час для натхнення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Людина з минулого може спробувати повернутися до вашого життя. Це буде справді несподівано. Ретельно обдумайте, як ви будете діяти. Уникайте поспішних рішень.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 листопада для Риб

Астрологи радять додати більше спорту у ваше життя. Подумайте над тим, чим би ви дійсно хотіли займатися.