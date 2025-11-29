Астрологи розповіли, якою буде субота 29 листопада для всіх знаків зодіаку. Водолії сьогодні будуть особливо щасливі, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Читайте також Доля готує випробування: астрологи сказали, як почнеться 2026 рік для 3 знаків зодіаку

Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 листопада для Овнів

Емоції переповнюватимуть вас, дорогі Овни. Але це будуть саме емоції радості. Сьогодні ваш день. Тому насолодіться ним на повну!

Гороскоп на 29 листопада для Тельців

Проявіть активність в соцмережах. Опублікуйте нову світлину. Це допоможе відновити спілкування з важливою для вас людиною.

Гороскоп на 29 листопада для Близнюків

Ранок почнеться із сюрпризу від коханої людини. Не забудьте запланувати щось цікаве у відповідь!

Гороскоп на 29 листопада для Раків

Так, метушні буде багато. Але вона викличе лише позитивні емоції. Проведіть цей день з сім'єю та насолодіться цим часом.

Гороскоп на 29 листопада для Левів

На жаль, у Левів буде дещо напружена субота. Астрологи радять не брати на себе занадто багато справ. Ввечері обов'язково розслабтеся.

Гороскоп на 29 листопада для Дів

У першій половині дня краще виділити час на домашні справи. Вже ввечері зустріньтеся або принаймні зідзвоніться з найкращою подругою.

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Сьогодні несприятливий день для серйозних покупок. Краще приділити час собі та своїм рідним.

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіонів

У суботу ви зможете вплинути на ситуацію, яка здавалася безвихідною. Інтуїція сьогодні працюватиме на всі 100%. Вона допоможе вирішити неприємності у стосунках.

Гороскоп на 29 листопада для Стрільців

Зорі закликають не боятися змін у житті. Можливо, нарешті настав момент завести песика або іншу домашню тваринку!

Гороскоп на 29 листопада для Козорогів

Проблеми, які виникали упродовж тижня, будуть успішно вирішені. Ближче до вечора ви зануритеся в певний хаос. Але й знайдете час для натхнення.

Гороскоп на 29 листопада для Водоліїв

Людина з минулого може спробувати повернутися до вашого життя. Це буде справді несподівано. Ретельно обдумайте, як ви будете діяти. Уникайте поспішних рішень.

Гороскоп на 29 листопада для Риб

Астрологи радять додати більше спорту у ваше життя. Подумайте над тим, чим би ви дійсно хотіли займатися.