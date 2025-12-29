Астрологи впевнені, що кожен знак зодіаку сьогодні піймає позитивну хвилю, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 грудня для Овнів
Сьогодні важливо сфокусувати на тому, аби закрити усі справи. Приготуйтеся до змін. 2026 рік відкриє нові можливості для Овнів.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 грудня для Тельців
Астрологи рекомендують Тельці підбити підсумки 2025 року. Випробувань було вдосталь, але багато з них ви пройшли на відмінно. 2026 рік буде ще цікавішим.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 грудня для Близнюків
Сьогодні Близнюкам корисно прислухатися до інтуїції. Вона підкаже, чи варто погоджуватися на одну авантюру.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 грудня для Раків
Менше орієнтуйтеся на чужі очікування. Що б ви не робили, насамперед важливо, аби вам було комфортно.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 29 грудня для Левів
Самотнім Левам усміхнеться удача. Вони отримають усе, що захочуть, від сьогоднішнього вечора.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 29 грудня для Дів
День буде продуктивним, якщо не надумаєте тягнути все на собі. Не бійтеся попросити про допомогу.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 грудня для Терезів
День ідеально підійде для приємних передноворічних турбот. А ваш гарний настрій сьогодні справді "заразливий".
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 грудня для Скорпіонів
Доля готує сюрприз для Скорпіонів, який зробить завершення 2025 року просто неймовірним. Ви заслужили бути щасливими!
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 грудня для Стрільців
Проблема, яка тягнулася упродовж останніх тижнів, вирішиться позитивно для Стрільців. Це явно вас здивує.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 грудня для Козорогів
Не варто завершувати 2025 рік з відкритими конфліктами. Краще розставити усі крапки над "і" вже зараз.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 грудня для Водоліїв
Сьогодні Всесвіт виконає одне з бажань Водоліїв. Результати можуть прийти не зразу, але вас точно почують.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 грудня для Риб
Проведіть цей вечір у приємній компанії. Сьогодні явно не той день, аби засиджуватися вдома.