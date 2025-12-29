Астрологи впевнені, що кожен знак зодіаку сьогодні піймає позитивну хвилю, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Читайте також Одразу 3 знаки зіткнуться з випробуванням у стосунках у січні: хто у списку

Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 грудня для Овнів

Сьогодні важливо сфокусувати на тому, аби закрити усі справи. Приготуйтеся до змін. 2026 рік відкриє нові можливості для Овнів.

Гороскоп на 29 грудня для Тельців

Астрологи рекомендують Тельці підбити підсумки 2025 року. Випробувань було вдосталь, але багато з них ви пройшли на відмінно. 2026 рік буде ще цікавішим.

Гороскоп на 29 грудня для Близнюків

Сьогодні Близнюкам корисно прислухатися до інтуїції. Вона підкаже, чи варто погоджуватися на одну авантюру.

Гороскоп на 29 грудня для Раків

Менше орієнтуйтеся на чужі очікування. Що б ви не робили, насамперед важливо, аби вам було комфортно.

Гороскоп на 29 грудня для Левів

Самотнім Левам усміхнеться удача. Вони отримають усе, що захочуть, від сьогоднішнього вечора.

Гороскоп на 29 грудня для Дів

День буде продуктивним, якщо не надумаєте тягнути все на собі. Не бійтеся попросити про допомогу.

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

День ідеально підійде для приємних передноворічних турбот. А ваш гарний настрій сьогодні справді "заразливий".

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіонів

Доля готує сюрприз для Скорпіонів, який зробить завершення 2025 року просто неймовірним. Ви заслужили бути щасливими!

Гороскоп на 29 грудня для Стрільців

Проблема, яка тягнулася упродовж останніх тижнів, вирішиться позитивно для Стрільців. Це явно вас здивує.

Гороскоп на 29 грудня для Козорогів

Не варто завершувати 2025 рік з відкритими конфліктами. Краще розставити усі крапки над "і" вже зараз.

Гороскоп на 29 грудня для Водоліїв

Сьогодні Всесвіт виконає одне з бажань Водоліїв. Результати можуть прийти не зразу, але вас точно почують.

Гороскоп на 29 грудня для Риб

Проведіть цей вечір у приємній компанії. Сьогодні явно не той день, аби засиджуватися вдома.