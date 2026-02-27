Попри все, астрологи впевнені, що кожне зі знаків зодіаку завершить зиму з гарним настроєм, розповідає Astrology.

Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Секрет успіху цього дня – взаємодіяти з іншими людьми так, як би ви хотіли, щоб вони взаємодіяли з вами. Ця проста істина покращить стосунки як з близькими, так і з незнайомими людьми.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

День варто розпочати активно. Астрологи рекомендують відтепер кожного дня робити невеличку зарядку. А керівництво зверне увагу на вашу старанну роботу. Є високий шанс отримати премію за підсумками місяця.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 лютого для Близнюків

Саме той день, який краще провести в колі рідних людей. Це допоможе піймати хвилю позитиву та гарних вражень.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Відкиньте метушню та просто насолодіться моментом. Хочете повалятися в ліжку до обіду? То з радістю собі дозвольте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Деякі жарти від близьких людей можуть пролунати надто двозначно. Лиш не варто себе накручувати та плекати образу. Краще одразу вияснити усю ситуацію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 лютого для Дів

Несподівано метушливий день чекає на Дів. Швиденько робіть усі справи, бо тоді часу на перепочинок взагалі не буде.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

Зорі вважають, що вже на початку березня вам вартувало б поїхати у невеличку поїздку. Ви потребуєте перезавантаження.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Чудовий день, аби скласти плани на найближчі три місяці. Астрологи радять додати в життя більше цікавої фізичної активності.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Субота принесе Стрільцям багато флірту, компліментів та нові знайомства. Багато хто захоче опинитися на вашому місці.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

Козороги отримають нові можливості для реалізації своїх талантів. Будьте відкриті до нових захоплень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

На жаль, Водоліям не вдасться сильно відпочити. Нагальні справи вимагатимуть вашого втручання. Краще усе завершити та більше не повертатися до цієї ситуації в найближчі тижні. Вечір проведіть саме так, як ви планували.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Постарайтеся не ухвалювати серйозні рішення. Краще ще кілька днів подумати. Тоді зрозумієте, як правильно вчинити.