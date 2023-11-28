Також вони розказали, яким буде 28 листопада для решти знаків зодіаку. Детальніше читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

Гарні новини Цей тиждень буде щасливим для 4 знаків зодіаку: хто у списку

Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 листопада для Овнів

Сьогодні астрологи рекомендують Овнам поберегти себе та не погоджуватися на різні авантюри. Деякі пропозиції можуть бути дуже спокусливі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 листопада для Тельців

Тельцям цього тижня потрібно приділити більше часу роботі. Ви мусите закрити всі важливі питання до кінця 2023 року. Тож не відтягуйте до останнього.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 листопада для Близнюків

Постарайтеся розслабитися та не думати про погане. Ви можете загнати себе у дуже плачевний стан, з якого буде складно вийти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 листопада для Раків

Ракам варто менш самовпевнено себе поводити. Якщо представники цього знаку зодіаку й далі не будуть зважати на думки інших людей, то невдовзі рідні та друзі перестануть з ними спілкуватися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 листопада для Левів

Погані події нарешті не траплятимуться у вашому житті. Як мінімум, до кінця цього року. Тож використайте цей час для саморозвитку.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 листопада для Дів

Діви, перестаньте робити з мухи слона. Ви занадто сильно все ускладнюєте та гіперболізуєте. Повірте, якщо трошки розслабитися, то навіть дихати стане легше.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 листопада для Терезів

Астрологи кажуть, що Терезів цього тижня чекає неймовірний успіх. Варто лише докласти трошки більше зусиль і всі ваші найбажаніші мрії втіляться в реальність.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 листопада для Скорпіонів

Скорпіонам варто цього тижня зайнятися здоров'ям. Кількість проблем тільки збільшується. Не варто доводити до гіршого.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 листопада для Стрільців

Стрільці зловлять щастя за хвіст. Давно у вас не було стільки радості у житті. Проблеми, труднощі та негаразди нарешті зникнуть.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 листопада для Козорогів

Козорогам варто сьогодні показати все, на що вони здатні. Проявіть свої найкращі якості, здивуйте людей талантами та ідеями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 листопада для Водоліїв

Водоліям потрібно менше працювати. Робота забирає весь ваш час. Не залишилось ні хвилинки на себе.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 листопада для Риб

Сьогодні Риби захочуть спробувати щось нове. Думки, які прийдуть зранку, дуже вас здивують. Проте варто використовувати всі можливості.