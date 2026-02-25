Сьогодні Всесвіт так чи інакше підштовхне кожного до позитивних змін, розповідає Astrology.

Гороскоп на 25 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 лютого для Овнів

Надмірний аналіз та роздуми над ситуацією підштовхне Овнів до неправильних висновків. Іноді краще просто на кілька днів залишити проблему. А вже потім повернутися до неї з холодною головою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 лютого для Тельців

Життя не може складатися лише з перемог. Постарайтеся сильно не засмучуватися через невдачу на роботі. Це буде важливий урок, який зробить вас сильнішими.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 лютого для Близнюків

Плани змінюються, але Близнюків це зовсім не лякає. Постарайтеся записати усі завдання на тиждень. Є ризик чисто випадково про щось забути.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 лютого для Раків

Раки можуть отримати важливе для них повідомлення, яке забезпечить хороший настрій на увесь тиждень. Ви побачите, що усі зусилля нарешті починають приносити результат. Це не може не тішити!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 лютого для Левів

Так, Левам нарешті потрібно налагодити свій режим харчування. До літа залишилося ще кілька місяців. Якщо хотіли скинути трішки зайвих кілограмів – пора братися за роботу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 25 лютого для Дів

Дівам важливо зосередитися на тій роботі, яку допоможе зростати у перспективі. Не варто витрачати час на гортання соцмереж.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 лютого для Терезів

Терезам важливо заспокоїтися. Стресу довкола зараз надто багато. Ввечері обов'язково приділіть час собі. Займіться чимось приємним та забудьте про усі завдання. Принаймні на цей вечір!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 лютого для Скорпіонів

Зорі прогнозують успішний день для Скорпіонів. Сьогодні ви будете справжньою суперзіркою на роботі!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 лютого для Стрільців

Іноді одне сказане слово може спровокувати довгу сварку. Зорі закликають вас проявити терплячість. Можливо, рідна людина наговорить трішки зайвого. Спробуйте на це не відповідати. Нікому не потрібен цей конфлікт.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 лютого для Козорогів

Великі справи, які Козороги розпочнуть цього тижня, будуть приречені на успіх. Всесвіт закликає діяти!

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 лютого для Водоліїв

Не критикуйте себе за помилки. Вони завжди траплятимуться на шляху до успіху. Не помиляється той, хто нічого не робить!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 лютого для Риб

Рибам потрібно підтягнути свої професійні знання. Зараз правильний момент, щоб записатися на курси.