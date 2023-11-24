Для Овнів, Левів та Стрільців цей день стане незабутнім та особливим. Що чекає на інших знаків зодіаку, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу.

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Гороскоп на 24 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 листопада для Овнів

З самого ранку Овнів ошелешать приємними новинами, пов'язаними з роботою. Те, чого ви так прагнули, нарешті збудеться. Звикайте до нового життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 листопада для Тельців

Астрологи кажуть, що сьогодні Тельці спробують щось дуже незвичне. Можливо, це буде нова страва, хобі або ж ви взагалі наважитеся на кардинальні зміни у зовнішності.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 листопада для Близнюків

Займіться облаштуванням своєї кімнати. Зробіть її затишною та комфортною. Варто додати декор, яким ви милуватиметеся кожного разу після важкого дня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 листопада для Раків

Раків чекають неприємності на роботі. Проте це торкнеться також і колег. Тому ви будете разом розв'язувати всі проблеми та справлятися з труднощами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 24 листопада для Левів

Левам сьогодні запропонують вигідну співпрацю. Не варто відмовлятися. У вас ще немає досвіду у цій справі, проте швидко зрозумієте всі нюанси.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 листопада для Дів

Дівам зовсім не хочеться працювати. Можливо, подумайте над тим, як змінити своє робоче місце. Красива атмосфера завжди додає продуктивності.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 листопада для Терезів

Терезів чекає приємна зустріч з рідними. Ви не бачилися декілька місяців, тож проведете час у затишній, спокійній та цікавій атмосфері.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 листопада для Скорпіонів

Не нехтуйте порадами близьких людей, інакше може трапитися біда. Уважно прислухайтеся до того, що вам кажуть рідні та друзі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 листопада для Стрільців

Сьогодні Стрільцям запропонують переїхати в інше місце. Ви не зможете швидко прийняти таке спонтанне рішення. Проте астрологи радять не боятися ризиків та довіритися відчуттям.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 листопада для Козорогів

Замовте піцу, включіть улюблений фільм, покличте декількох друзів та весело проведіть час. Вам дуже не вистачає саме такого відпочинку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 листопада для Водоліїв

Ви давно хочете змінили стиль. Зверніться за допомогою до людини, в якої гарний смак, або ж до справжнього професіонала своєї справи. Можете хоч сьогодні штурмувати всі магазини міста.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 листопада для Риб

Звільніть себе від негативних емоцій. Астрологи рекомендують Рибам дбати про своє ментальне здоров'я, а не вбивати його.