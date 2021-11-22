Гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2021 року, прогнозує Козерогам успішний день. У Скорпіонів розпочнуться позитивні зміни. Читайте гороскоп на 22 листопада 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Овнів

Розпочніть понеділок з чистого листа. Постарайтеся максимально викинути з голови минуле і думати про майбутнє. Нехай старе життя залишається позаду, попереду вас чекає незабутній період.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Тельців

Після робочого дня виділіть час на прогулянку з друзями чи похід в кіно. Нехай понеділок закінчиться приємним проведенням часу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Близнюків

День вдалий для шопінгу. Близнюки можуть натрапити на вигідні пропозиції від яких не зможуть відмовитися. Також сьогодні успішно пройдуть романтичні побачення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Раків

Ракам рекомендовано в цей день запланувати відпустку. Робіть це просто зараз, адже згодом реалізувати відпочинок буде просто неможливо через велику завантаженість на роботі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Левів

Астрологи радять Левам зробити перший крок до примирення з людиною, з якою ви вже давно не спілкуєтеся. Щира розмова допоможе розтавити всі крапки над "і".

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Дів

День вдалий для нових знайомств, які через деякий час стануть для вас вигідними. Ближче до вечора чекайте прибутку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Терезів

Сьогоднішній день вдалий для змін. Можете наважитися на переїзд, купівлю машини, зміни роботи тощо. Успіх вас чекає не лише в духовному плані, але й матеріальному.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Скорпіонів

У житті Скорпіонів розпочнуться позитивні зміни. Увесь день вас буде переповнювати щастя. Особисте життя подарує вам те, чого ви так довго чекали.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Стрільців

Стрільці сьогодні отримають безліч можливостей, щоб змінити своє життя. Очікуйте вигідних пропозицій від партнерів та готуйтеся до відряджень.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Козерогів

Усі справи, які сьогодні запланують Козероги приречені на успіх. У першій половині дня можете сміливо вирішувати фінансові питання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Водоліїв

Самотнім Водоліям астрологи обіцяють зустріч в вашим майбутнім обранцем. Ви на шляху до великого і світлого майбутнього.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 листопада 2021 для Риб

Сьогодні Риби можуть розширити своє коло друзів. Не соромтеся знайомитися, нові люди внесуть у ваше життя різноманітність.