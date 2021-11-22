Не загружайте первый рабочий день большим количеством задач. Найдите время для отдыха. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Овнов

Начните понедельник с чистого листа. Постарайтесь максимально выбросить из головы прошлое и думать о будущем. Пусть старая жизнь остается позади, впереди вас ждет незабываемый период.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Тельцов

После рабочего дня выделите время для прогулки с друзьями или похода в кино. Пусть понедельник закончится приятным времяпрепровождением.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Близнецов

День удачен для шопинга. Близнецы могут встретить выгодные предложения от которых не смогут отказаться. Также сегодня успешно пройдут романтические свидания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Раков

Ракам рекомендовано в этот день запланировать отпуск. Делайте это прямо сейчас, ведь впоследствии реализовать отдых будет просто невозможно из-за большой загруженности на работе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Львов

Астрологи советуют Львам сделать первый шаг к примирению с человеком, с которым вы уже давно не общаетесь. Откровенный разговор поможет расставить все точки над "i".

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Дев

День удачен для новых знакомств, которые спустя некоторое время станут для вас выгодными. Ближе к вечеру ждите прибыль.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Весов

Сегодняшний день удачен для перемен. Можете решиться на переезд, покупку машины, смену работы и т.д. Удача вас ожидает не только в духовном плане, но и материальном.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Скорпионов

В жизни Скорпионов начнутся положительные перемены. Весь день вас будет переполнять счастье. Личная жизнь подарит вам то, чего вы так долго ждали.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Стрельцов

Стрельцы сегодня получат множество возможностей, чтобы изменить свою жизнь. Ожидайте выгодных предложений от партнеров и готовьтесь к командировкам.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Козерогов

Все дела, которые сегодня запланируют Козероги, обречены на успех. В первой половине дня вы можете смело решать финансовые вопросы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Водолеев

Одиноким Водолеям астрологи обещают встречу с вашим будущим избранником. Вы на пути к великому и светлому будущему.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 22 ноября 2021 для Рыб

Сегодня Рыбы могут расширить свой круг друзей. Не стесняйтесь знакомиться, новые люди внесут в вашу жизнь разнообразие.