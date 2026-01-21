Один зі знаків зодіаку зробить важливий крок до своєї мрії, розповідає Astrology.

Читайте також Китайський гороскоп на 2026: хто купатиметься в успіху, а хто – отримає "ляпас" долі

Гороскоп на 21 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 січня для Овнів

Всесвіт винагородить Овнів, які продовжують працювати над своїми цілями, попри усі негаразди. Вони відчують, що їм буквально все під силу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 січня для Тельців

Будьте відкритими до нових знайомств. Саме так ви знайдете людину, яка зробить цікаву пропозицію щодо роботи.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 січня для Близнюків

Важливо чесно відповісти самому собі, що вам не подобається зараз у житті. Деякі речі можна змінити достатньо швидко.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 січня для Раків

У ці дні варто бути вкрай зосередженими. Дрібні завдання можуть трішки вплинути на настрій. Але, якщо будете достатньо сфокусовані, то з легкістю усе здолаєте.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 21 січня для Левів

Звичайна усмішка може допомогти зав'язати розмову з незнайомою людиною. Сьогодні важливо діяти впевнено, але не перестаратися з необдуманими рішеннями.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 21 січня для Дів

Творчий настрій допоможе Дівам відволіктися від теперішніх проблем. Вдалий день для того, аби запланувати зустріч з близькими друзями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 січня для Терезів

Терези підсвідомо цінують баланс у різних речах. Саме сьогодні вам доведеться проявити лідерські риси та вгамувати конфлікт між знайомими.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 січня для Скорпіонів

Ви відчуєте, де сьогодні потрібно поставити крапку, а де – дати шанс. Серйозна розмова може бути неприємною, але допоможе з усім розібратися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 січня для Стрільців

Геніальні думки можуть прийти до Стрільців під час обговорення однієї з проблем. Важливо занотувати кожну думку. Інакше є ризик "загубити дорогоцінне зерно". Так ви станете на крок ближчим до своєї цілі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 січня для Козорогів

Деякі проблеми можуть здаватися аж надто громіздкими, доки нарешті не почнете їх вирішувати. Тоді ви побачите, що насправді все не так страшно, як здавалося.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 січня для Водоліїв

Цього дня Водолії допоможуть надихнути інших людей на важливі для них рішення. Ви будете пишатися собою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 січня для Риб

Рибам важливо проаналізувати власні помилки, які були допущені останнім часом. Краще їх більше не повторювати.