Та не опускайте руки! 2026 рік принесе позитивні зміни для багатьох знаків зодіаку. Хоч певна прикрість ще за "інерцією" може тягнутися з 2025 року, але не хвилюйтеся. Згодом все стане на свої місця. У лютому Сатурн переходить у знак Овна. І там вже почнеться зовсім інша історія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rush.

До теми Всесвіт обрав щасливчиків: які знаки зодіаку матимуть фантастичне завершення 2025 року

Кому може не пощастити на початку року?

Терези

Гороскоп для Терезів

Дорогі Терези, насправді все залежить від вас. Будьте готові до певної турбулентності у стосунках з коханою людиною або друзями. Деякі відносини можуть посипатися і навіть дійти до свого логічного завершення. Водночас ви отримаєте шанс, навпаки, посилити стосунки з цими людьми.

З іншого боку, Всесвіт допоможе Терезам зрозуміти, що їм не потрібен хтось, аби почуватися добре.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Зорі спонукатимуть звернути увагу на вашу сім'ю. Саме на початку року виникне нестримне бажання змінити звичні підходи. Можливо, захочеться запровадити нові правила в сім'ї та відкинуті ті, які вже давно не подобалися.

У будь-якому випадку не варто авторитарно це робити. Краще почати з діалогу та спокійно все аргументувати. Тоді ви зможете уникнути неприємного конфлікту.