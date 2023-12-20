Чорна смуга вже незабаром почнеться в житті 3 знаків зодіаку
До Нового року залишилося не так вже й багато часу. До речі, у декількох знаків вже незабаром може початися чорна смуга.
Так, три знаки зодіаку можуть постати перед труднощами. Йдеться про Тельця, Риб і Близнюків, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Готуйтеся до складного періоду: 4 знаки зодіаку, у яких 2024 рік почнеться з депресії
Телець
Уже на початку 2024 року у вас можуть виникнути незаплановані витрати. Також можливі проблеми в особистому житті. Є ризик депресії. Втім, уже через кілька тижнів життя наладиться.
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Риби
Перші тижні 2024 можуть бути не з легких. Ймовірні, фінансові проблеми. Однак, не беріть у борг. Краще подумайте над додатковими джерелами доходу.
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Важливо Кому зі знаків зодіаку варто бути дуже обережним у 2024 році
Близнюки
У грудні Близнюкам, ймовірно, доведеться переживати зраду. Наступні кілька місяців можуть бути важкими.
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