У кого 2024 рік почнеться з депресії: гороскоп для всіх знаків зодіаку

2023 плавно добігає кінця. Чорний Водяний Кролик передає естафету Зеленому Дерев'яному Дракону. У декількох знаків зодіаку 2024 почнеться з депресії.

У кого саме можлива депресія, хто стикнеться з фінансовими труднощами, а в яких знаків зодіаку рік почнеться з приємних новин, пише 24 Канал.

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Овен

Уже в перший тиждень року може надійти дуже цікава пропозиція. Не упустіть цей шанс. Попереду — серйозні зміни.

Телець

У вас можуть виникнути термінові незаплановані витрати. Окрім того, ймовірні проблеми в особистому житті. Тож 2024 може початися з депресії.

Близнюки

Уже декілька місяців вам, ймовірно, було дуже важко працювати. Робота перестала приносити задоволення, а навіть навпаки. Не закривайте очі на свій психоемоційний стан. Краще зверніться за допомогою до фахівця.

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Рак

З перших же днів 2024-го постануть нові виклики. Однак, навіть якщо буде важко, досягнете дуже хорошого результату.

Лев

У Левів 2024 може початися з несподіванки. Те, що станеться, сильно вразить. Будьте готові діяти рішуче.

Діва

У перші дні нового року перед вами відкриються нові можливості. Січень буде дуже успішним.

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Терези

Уже 1 січня можете отримати дуже приємну звістку. Повірте, ви будете стрибати від щастя.

Скорпіон

Уже у 2024 році ви можете казково розбагатіти. Однак, для цього доведеться побороти свої страхи. До речі, спочатку можете відчути вигорання та апатію. Проте незабаром усе зміниться на краще.

Стрілець

Ви можете зустріти Новий рік з коханою людиною. До речі, якщо поки самотні, уже незабаром у вашому житті зʼявиться дехто дуже особливий. Відкрийте своє серце для кохання.

Козоріг

Уже в перші дні нового року заповітна мрія може здійснитися. Повірте в диво. Воно обов'язково буде.

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Водолій

Уже на початку 2024 року ви отримаєте дуже приємну новину. Те, про що так довго мріяли, нарешті здійсниться.

Риби

Початок року може бути для вас нелегким. Ймовірні фінансові труднощі. Втім, не опускайте руки. У лютому все наладиться.