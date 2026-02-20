Астрологи наголошують, що ті люди, які проведуть п'ятницю на позитиві, стануть "переможцем" цього дня, розповідає Astrology.

Гороскоп на 20 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 лютого для Овнів

День може початися з метушні, але до обіду все вирівняється. Не реагуйте на провокацію від колег. Карма ще обов'язково "віддячить" їм за некрасиві слова.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 лютого для Тельців

Сьогодні не варто сильно поспішати. Зайвий поспіх не принесе очікуваного результату.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 лютого для Близнюків

Не погоджуйтеся одразу на ділову пропозицію. Краще ретельно продумати, які підводні камені можуть бути.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 лютого для Раків

Не всі події, які трапляться цього дня, сподобаються Ракам. На роботі важливо діяти крок за кроком. Так зможете виконати навіть особливо складне завдання.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 лютого для Левів

Цілеспрямованість допоможе справитися з будь-якими проблемами цього дня. Постарайтеся сьогодні зайвий раз не конфліктувати.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 лютого для Дів

Неприємності на роботі не будуть настільки критичними, як може здаватися. Важливо буде заспокоїтися та швидко вирішити проблему.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 лютого для Терезів

Всесвіт нагадує, що ви не зобов'язані усім догоджати. Якщо людина не хоче допомоги, то це її вибір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 лютого для Скорпіонів

Ваші щоденні обов'язки найближчим часом можуть змінитися. Хтось сьогодні може недоговорити важливу інформацію. Ви швидко відчуєте, що саме вам недоговорили.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 лютого для Стрільців

Знайомство, яке відбудеться цього дня, принесе багато нових можливостей. Не втратьте свій шанс.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 лютого для Козорогів

Сьогодні не варто витрачати енергію на дрібниці та постійно відволікатися. Залишайтеся сфокусованими. Вечір краще провести в тиші, аби відновитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 лютого для Водоліїв

П'ятниця буде особливо продуктивним днем для Водоліїв. Ви завчасно виконаєте усі завдання та з легкістю увірветеся у вихідні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 лютого для Риб

Вільний час краще провести з користю. Не забувайте про саморозвиток. Якщо почнете навчатися зараз, то перші важливі результати побачите вже навесні.