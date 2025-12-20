Астрологи розповіли, яким буде 20 грудня для всіх знаків зодіаку. Не забувайте тішитися навіть дрібничками, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 20 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 грудня для Овнів

Не все йде за планом, але це лише розпалить азарт Овнів. Сьогодні рішучість – їхня головна "подружка".

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 грудня для Тельців

Зорі радять провести безтурботний та веселий день. Побачення з коханою людиною або посиденьки з друзями – це саме те, що треба.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 грудня для Близнюків

Зона комфорту – це інколи прекрасно. Але все ж краще з неї виходити. Це відкриє нові можливості для Близнюків.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 грудня для Раків

Секрет побудови довготривалих стосунків досить простий. Не можна набридати один одному: чим більше ви робите чогось нестандартного – тим краще. Тому заплануйте сьогодні цікаву прогулянку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 грудня для Левів

Одне із напружених завдань, яке непокоїло Левів упродовж кількох тижнів, закінчиться справжнім тріумфом. Чому б не відсвяткувати цю подію?

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 грудня для Дів

Якщо відчуваєте себе перевантажено – обов'язково пориньте у творчість. Вона лікує від негативних емоцій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 грудня для Терезів

Скільки б не хотілося відповісти, краще дати людині виговоритися. Вона охолоне, а потім захоче вибачитися. Це – непростий, але правильний варіант, як запобігти конфлікту.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 грудня для Скорпіонів

Занижена самооцінка ні до чого доброго не призводить. Якщо відчуваєте з цим проблеми, то задумайтеся про візит до психолога.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 грудня для Стрільців

Іноді потрібно бути сміливим, щоб досягти успіху. Але справжня мудрість прийде тоді, коли наважитесь на певний час відступити, щоб осмислити увесь шлях. Так можна уникнути повторення своїх помилок.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 грудня для Козорогів

Всесвіт ще раз маякне Козорогам, що вони на правильній дорозі. Але навіть на цьому шляху можуть ставатися помилки. Нічого поганого в цьому немає.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 грудня для Водоліїв

День, коли точно не варто сидіти вдома. Стільки людей чекають, коли ви підете з ними на побачення. Оберіть того щасливчика чи щасливицю.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 грудня для Риб

Сьогодні з Рибами стануться зворушливі події, де ви не стримаєте сліз. Але це будуть сльози щастя!