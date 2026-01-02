Всесвіт сьогодні винагородить тих, хто проявить доброту до інших людей, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 2 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 січня для Овнів

Надзвичайно активний день очікує на Овнів. Тому важливо краще розпланувати свій час, аби все встигнути. Джерелом ваших проблем може бути незадоволення роботою. Подумайте, як би ви хотіли це виправити.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 січня для Тельців

Якщо відчуєте себе перевантажено, підіть на коротку прогулянку. Сьогодні захочеться спокою та затишку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 січня для Близнюків

Близнюки опиняться в центрі уваги. Вас будуть обговорювати. Парадоксально, але ця ситуація зіграє лише вам на користь.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 січня для Раків

Сьогодні захочеться більше спокою та спокійного дня. Гарний момент, аби зайнятися домашніми справами і перекусити чимось смачненьким. Ввечері обов'язково поспілкуйтеся з близькими.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 2 січня для Левів

Всесвіт готує радісну звістку для Левів. Хтось з друзів принесе особливо хороші новини.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 2 січня для Дів

Вдалий день, аби проявити інтелектуальні здібності. Люди навколо будуть вражені вашою ерудицією та гострим розумом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 січня для Терезів

Сьогодні буде спокуса наговорити неприємностей. Але подумайте двічі, чи хочете ви поглибити конфлікт та відчути наслідки, які важко буде виправити?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 січня для Скорпіонів

Інколи звичайна прогулянка на вулиці може стати незабутною. Дехто зі Скорпіонів зустріне старого друга чи подружку, з якими не бачилися вже роками.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 січня для Стрільців

Сьогодні не бажано братися за серйозну роботу. Рік лише розпочався. Насолодіться паузою та повільно втягуйтеся у режим.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 січня для Козорогів

Всесвіт закликає не зациклюватися на дрібницях та не критикувати близьких людей. Кожен з нас помиляється. І не варто "вибухати" через невеличкі помилки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 січня для Водоліїв

Критика від деяких людей може пролунати аж надто грубо. Пам'ятайте, що там буде раціональне зерно. Але не сприймайте усе близько до серця.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 січня для Риб

Усі справи поступово йдуть на краще. Початок року здивує вас приємними несподіванками. Очікуйте на сюрприз від однієї людини.