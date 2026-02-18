Астрологи бажають усім з нас гарного дня та вже поділилися тим, чого очікувати сьогодні, розповідає Astrology.

Читайте також Рік Дерев'яної Змії підходить до завершення: 2 знаки зодіаку ще встигнуть піймати удачу за хвіст

Гороскоп на 18 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 лютого для Овнів

Сьогодні ви справжній "супергерой" на роботі. Усі завдання з легкістю будуть вирішені. Але не поспішайте зараз з фінальними висновками. Дайте собі ще кілька днів на роздуми.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 лютого для Тельців

Деякі люди так сильно заздрять вам, що спеціально намагаються образити. Не звертайте увагу на їхню думку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 лютого для Близнюків

Найближчими тижнями особистий проєкт або справи на роботі підуть особливо вгору. Однак важливо пам'ятати про ресурс. Не можна обіцяти більше, ніж ви реально зможете встигнути.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 лютого для Раків

Щасливий день настав для представників цього знаку зодіаку. Хтось отримає привабливу пропозицію щодо зміни роботи, а на декого очікує подарунок від близької людини.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 18 лютого для Левів

Упродовж наступних тижнів Леви відчують значні зміни у житті. Здається, хтось повністю зануриться в романтичну атмосферу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 18 лютого для Дів

Діви зможуть вирішити стару проблему, яка давно непокоїла. Вони нарешті відчують таке потрібне полегшення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 лютого для Терезів

Сьогодні дослухайтеся до своєї інтуїції. Вона підкаже, як правильно вчинити у складній ситуації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 лютого для Скорпіонів

Хтось спробує затьмарити ваш успіх, дорогі Скорпіони. Але ця людина зазнає невдачі. Зосередьтеся на спілкуванні з людьми, яких любите та поважаєте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 лютого для Стрільців

Стрільці відчують потребу в додатковому відпочинку. Сьогодні не варто сильно навантажувати себе. Краще добре відпочити.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 лютого для Козорогів

Всесвіт підказує, що Козороги перебувають на правильному шляху. Цього дня ви будете пишатися собою.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 лютого для Водоліїв

Термінові завдання на роботі можуть вивести Водоліїв з рівноваги. Та якщо зберетеся з силами, то сьогодні все встигнете завершити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 лютого для Риб

Астрологи переконані, що сьогодні справді ваш день. Зорі допоможуть справитися з усіма викликами.