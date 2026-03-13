Комусь краще провести цей день без зайвих авантюр, а хтось має таки піти на побачення, розповідає Astrology.

Гороскоп на 14 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 березня для Овнів

Астрологи нагадують Овнам, що їм не можна лінуватися упродовж наступних місяців. Якщо хочете досягти усіх своїх цілей, то доведеться багато працювати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 березня для Тельців

У суботу важливо прислухатися до себе. Ніхто не зможе дати вам кращу пораду, ніж ви сам.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 березня для Близнюків

Зорі натякають Близнюкам, що їм важливо працювати над власним матеріальним становищем. Варто було б відкладати більше грошей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 березня для Раків

Емоційні хвилі цього дня можуть погіршити спілкування з близькими. То вам захочеться сховатися, то поговорити. Спробуйте побути наодинці та заспокоїтися.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 14 березня для Левів

Деякі справи на роботі варто все ж вирішувати колективно. Це вбереже вас від неприємних несподіванок.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 14 березня для Дів

Ввечері не варто витрачати час на роботу. Астрологи рекомендують зустрітися з друзями або ж сходити на побачення.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 березня для Терезів

На роботі важливо ставити чіткі межі. Є ваші обов'язки, а є обов'язки інших людей. Ви не можете постійно їх страхувати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 березня для Скорпіонів

Скорпіонам важливо проаналізувати помилки, які вони скоїли в минулому. Зараз є ризик повторити одну з них.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 березня для Стрільців

Найближчим часом важливі зміни прийдуть в життя Стрільців. Вони будуть пов'язані саме з вашим кар'єрним шляхом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 березня для Козорогів

Козорогам завтра не рекомендують запізнюватися, куди б вони не прямували. Це особливо погано позначиться в робочому процесі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 березня для Водоліїв

Несподівана розмова з малознайомою людиною надихне Водоліїв на зміни у житті. Ви почуєте саме ту пораду, яка давно була вам потрібна.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 березня для Риб

Якщо відчуваєте, що сил вже не залишається, то не потрібно поспішити. Виділіть п'ятницю та усі вихідні на те, щоб повністю відновитися.