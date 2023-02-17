Ніколи не здаються: назвали 3 найвитриваліші знаки зодіаку

Ті, хто народилися під знаком зодіаку Овнів, Близнюків та Скорпіонів, мають дуже стійкий та терплячий характер. Вони завжди йдуть до своєї мети, чого б це їм не вартувало.

Представники цих знаків вміють відстояти свою думку, захистити себе та своїх близьких, коли це потрібно. Хоча їхня позиція в житті, також пов'язана з умовами, в яких вони перебувають, пише 24 Канал.

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Овни

Представники вогняної стихії є дуже впертими та принциповими. Вони часто слухають тільки себе та не піддаються чиїмось маніпуляціям та інтригам. Овни чітко знають, що вони хочуть від життя та звикли планувати кожну годину роботи і відпочинку.

Витривалість представників цього знаку зодіаку інколи дивує їх оточення, однак водночас є прикладом для наслідування та викликає повагу. У стосунках Овни можуть бути більш романтичними та ніжними, проте вони завжди боротимуться за власне щастя.

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Близнюки

Представники повітряної стихії не завжди проявляють свою витривалість. У повсякденному житті вони здаються досить м'якими та мовчазними. Однак це не означає, що вони завжди зі всім погоджуються.

У певних ситуаціях Близнюки проявляють мужність та героїзм. Представники цього знаку зодіаку завжди прийдуть на допомогу та не бояться складних викликів від життя.





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Скорпіони

Представники водяної стихії знають, що таке труднощі. Оскільки їхня витривалість є результатом невтішних подій, які з ними ставалися. Кожну чорну смугу в житті, Скорпіони сприймають як перехідний період до білої смуги. Тому вони завжди сподіваються на краще та вселяють таку віру в інших людей.

Скорпіони мають "залізні нерви" та намагаються уникати конфліктних ситуацій. Представники цього знаку зодіаку справляться з будь-якими труднощами, які їх спіткали на роботі. Однак вони не соромляться попросити допомогу в іншої людини, якщо це потрібно. У стосунках Скорпіони звикли бути лідерами та вести за собою свого партнера.



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