Представники цих знаків зодіаку готові до авантюр та цікавих подій. Цього тижня вони відчують приємні та теплі емоції в колі своїх колег по роботі, пише 24 Канал.

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Стрільці

Для представників вогняної стихії лютий обіцяє бути сповнений яскравих та пристрасних почуттів. Стрільці люблять перебувати в екстремальних подіях та пробувати щось нове. Цього разу вони побачать "зелене світло" з боку тієї людини, яка давно подобалася.

Однак стрільцям варто пам'ятати про свої робочі справи та кар’єру. Адже почуття можуть затягнути їх у такий вир любові, з якого важко буде вийти без серйозних змін та наслідків для свого життя.



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Діви

Представники земної стихії є завзятими трудоголіками та ніколи навіть не думали про можливі любовні стосунки з колегами. Проте в лютому все зміниться. На Дів очікують зміни в особистому житті.

Для тих, хто належить до цього знаку зодіаку, настане новий етап в житті. Вони довго не помічали симпатії з боку своїх колег, однак палкі почуття не можуть залишатися невідкритими.

Роман, який чекає на Дів, може бути досить вдалим. Такі стосунки переростуть в щось цілком серйозне – справа може дійти до одруження.



Гороскоп для Дів

Раки

Представники водяної стихії є активними та комунікативними особистостями. Цього разу їхня відкритість до людей може зіграти не найкращу роль. Адже прихильність деяких колег по роботі є нещирою та корисливою.

Ракам варто добре обміркувати, чи потрібні їм такі авантюри. Можливо, роман на роботі є тільки спробою когось піднятися на кар'єрній драбині. Тому представникам цього знаку зодіаку потрібно самостійно розібратися в щирості намір свого партнера.



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