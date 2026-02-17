Астрологи розповіли про всі несподіванки, які трапляться з нами 17 лютого. Чого очікувати – розповідає Astrology.

Читайте також Які знаки зодіаку зустрінуть своє кохання вже на Китайський Новий рік

Гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 лютого для Овнів

Найближчі тижні будуть сприятливими для нових знайомств. Не бійтеся взаємодіяти із незнайомцями. День підходить для переговорів та важливих рішень. В суперечках краще застосовуйте факти, а не емоції.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 лютого для Тельців

Тельці відчувають, що здатні досягти більшого в професійному плані. Зараз сприятливий момент, аби піти на курси або взагалі змінити роботу. Можлива ситуація, де доведеться відстоювати свою позицію. Робіть це спокійно.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 лютого для Близнюків

Вівторок може принести Близнюкам підвищення на роботі або іншу приємну новину, пов'язану з кар'єрою. Астрологи впевнено рекомендують вам не боятися брати відповідальність і хапатися за всі можливості.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 лютого для Раків

Раки відчують потребу в пригодах, яку реалізують вже цього тижня. Щоправда, сьогодні не потрібно кудись поспішати. Візьміть спокійний темп та намагайтеся не відволікатися на дрібниці. Якщо не встигаєте – попросіть про допомогу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 лютого для Левів

День святого Валентина був особливим для декого з вас. А астрологи взагалі переконані, що саме зараз відбудуться ті події, які визначать, як саме будуть розвиватися ваші стосунки з близькою людиною на найближчі 6 місяців. Не замикайтеся в собі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 17 лютого для Дів

Подарунок, який отримаєте від близької людини, влучить прямо в "серденько". Хтось явно постарається і не забуде про ваші бажання. Згодом варто було б віддячитися за такий знак уваги.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 лютого для Терезів

Терези відчують, що входять в новий етап у житті. Зараз важливо діяти доброзичливо щодо людей, які раніше підставляли спину у складні моменти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 лютого для Скорпіонів

Скорпіони відчують внутрішню зібраність. Ви нарешті знаєте, чого хочете. Спрямуйте енергію на роботу над своїми мріями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 лютого для Стрільців

Однолітки або колеги будуть вражені вашим гострим розумом. День буде особливо сприятливим для навчання та активною взаємодією з людьми. Однак не беріть на себе надто багато. Ввечері дозвольте собі розслабитися.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 лютого для Козорогів

Козорогам важливо визначитися з цілями у житті. Упродовж останніх місяців ви багато про це думаєте, але тепер настав момент почати діяти.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 лютого для Водоліїв

Іноді саме нестандартний підхід допоможе вирішити непросту ситуацію. Але саме сьогодні варто діяти прагматично. Так ви уникнете зайвих проблем.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 лютого для Риб

Рибам потрібно почати працювати зі своїми комплексами. Вони надто сильно псують життя, як би ви це не намагалися приховати.