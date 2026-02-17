Астрологи розповіли про всі несподіванки, які трапляться з нами 17 лютого. Чого очікувати – розповідає Astrology.
Гороскоп на 17 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 17 лютого для Овнів
Найближчі тижні будуть сприятливими для нових знайомств. Не бійтеся взаємодіяти із незнайомцями. День підходить для переговорів та важливих рішень. В суперечках краще застосовуйте факти, а не емоції.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 17 лютого для Тельців
Тельці відчувають, що здатні досягти більшого в професійному плані. Зараз сприятливий момент, аби піти на курси або взагалі змінити роботу. Можлива ситуація, де доведеться відстоювати свою позицію. Робіть це спокійно.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 17 лютого для Близнюків
Вівторок може принести Близнюкам підвищення на роботі або іншу приємну новину, пов'язану з кар'єрою. Астрологи впевнено рекомендують вам не боятися брати відповідальність і хапатися за всі можливості.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 17 лютого для Раків
Раки відчують потребу в пригодах, яку реалізують вже цього тижня. Щоправда, сьогодні не потрібно кудись поспішати. Візьміть спокійний темп та намагайтеся не відволікатися на дрібниці. Якщо не встигаєте – попросіть про допомогу.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 17 лютого для Левів
День святого Валентина був особливим для декого з вас. А астрологи взагалі переконані, що саме зараз відбудуться ті події, які визначать, як саме будуть розвиватися ваші стосунки з близькою людиною на найближчі 6 місяців. Не замикайтеся в собі.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 17 лютого для Дів
Подарунок, який отримаєте від близької людини, влучить прямо в "серденько". Хтось явно постарається і не забуде про ваші бажання. Згодом варто було б віддячитися за такий знак уваги.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 17 лютого для Терезів
Терези відчують, що входять в новий етап у житті. Зараз важливо діяти доброзичливо щодо людей, які раніше підставляли спину у складні моменти.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 17 лютого для Скорпіонів
Скорпіони відчують внутрішню зібраність. Ви нарешті знаєте, чого хочете. Спрямуйте енергію на роботу над своїми мріями.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 17 лютого для Стрільців
Однолітки або колеги будуть вражені вашим гострим розумом. День буде особливо сприятливим для навчання та активною взаємодією з людьми. Однак не беріть на себе надто багато. Ввечері дозвольте собі розслабитися.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 17 лютого для Козорогів
Козорогам важливо визначитися з цілями у житті. Упродовж останніх місяців ви багато про це думаєте, але тепер настав момент почати діяти.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 17 лютого для Водоліїв
Іноді саме нестандартний підхід допоможе вирішити непросту ситуацію. Але саме сьогодні варто діяти прагматично. Так ви уникнете зайвих проблем.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 17 лютого для Риб
Рибам потрібно почати працювати зі своїми комплексами. Вони надто сильно псують життя, як би ви це не намагалися приховати.