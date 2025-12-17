Деякі знаки зодіаку точно надовго запам'ятають цей день. Він буде неординарним, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 17 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 грудня для Овнів

Краще бути уважними до своїх витрат. Не дозволяйте собі часто спускати гроші на вітер.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 грудня для Тельців

Невеличкий конфлікт з близькою людиною може вивести з рівноваги. Головне – не наговорити зайвого. Дрібні непорозуміння трапляються. І не можна дозволяти, аби вони переросли у щось більше.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 грудня для Близнюків

Сьогодні доведеться проявити креативність на роботі. Але це не стане проблемою для Близнюків. Ви ж любите долати виклики!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 грудня для Раків

Не соромтеся демонструвати свої навички. Ви вже багато чого вмієте. Якщо продемонструєте наполегливість, то будете задоволені результатом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 грудня для Левів

Усім нам час від часу потрібно дещо пригальмувати та відпочити. Це допоможе уникнути вигорання. Тому якщо відчуваєте, що втоми вже забагато, то відкладіть усі справи.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 17 грудня для Дів

Астрологи вважають, що з високою ймовірністю сьогодні вам зізнаються у своїх почуттях. Так, ви будете шоковані. І одразу не зрозумієте, як тут правильно вчинити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

Терези можуть зіткнутися з впертістю партнера або проблемами у спілкуванні з колегами. Тут варто вчинити мудро. Інколи ліпше дати їм охолонути, а потім вже говорити про справи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіонів

Всесвіт підкине цікаве завдання, яке покаже, чи справді ви готові до змін. У будь-якому випадку Скорпіони зрозуміють, що робити далі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 грудня для Стрільців

Сьогодні гарний день, щоб зустрітися або принаймні поспілкуватися з рідними. Вони підтримають вас теплим словом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 грудня для Козорогів

Зорі підказують, що сьогодні не час сильно навантажувати себе різними завданнями. Ввечері заплануйте похід в кіно або ж купіть щось смачненьке.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 грудня для Водоліїв

Зорі натякають, що Водоліям нарешті треба взятися за власний проєкт. Поїхали втілювати його у життя!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 грудня для Риб

Сприятливий день для того, аби розширювати власні горизонти. Почніть читати нову книгу.